Wystarczy wetrzeć na 20 minut w brudne fugi na balkonie, a odzyskają dawny wygląd po zimie. Usunie brud i wybieli spoiny. Czyszczenie fug balkonowych

Wiosna powoli zaczyna się do nas dobijać i w związku z tym wiele osób już planuje lub nawet rozpoczyna przygotowania do tego kwitnącego i ciepłego okresu. Jednym z zadań, które na nas czekają jest uprzątnięcie balkonu. Z pewnością po zimie płytki na balkonie nie prezentują się estetycznie, dlatego warto w pierwszej kolejności zabrać się za umycie podłóg. Zanim jednak przystąpimy do mycia płytek balkonowych, nie możemy zapominać o wyczyszczeniu fug między nimi. To w tych wąskich spoinach z łatwością gromadzi się kurz, błoto i brud, dlatego najpierw należy dokładnie je wyczyścić. Zamiast sięgać po silne chemiczne detergenty, wypróbuj domową pastę do czyszczenia fug. Przygotujesz ją z trzech składników, które zapewne masz w swoim domu i bez zbędnego wysiłku przywrócisz fugom na balkonie ich dawny wygląd. Taką pastę wystarczy wetrzeć w brudne fugi i pozostawić na 20 minut, a będą perfekcyjnie czyste.

Czyszczenie fug na balkonie. Domowy płyn w 20 minut usunie brud ze spoin

Tym domowym sposobem na czyszczenie fug na balkonie w 20 minut uporasz się z najgorszym brudem w spoinach. Potrzebujesz trzech składników, które na pewno masz w swoim domu. W małej miseczce wymieszaj:

1/2 szklanki sody oczyszczonej,

1/4 szklanki wody utlenionej,

1 łyżkę płynu do naczyń.

Pastę czyszczącą nałóż na spoiny, odczekaj 30 minut i wyszoruj fugi szczoteczką lub gąbką. Na koniec przetrzyj płytki wilgotną ścierką.

Mycie płytek balkonowych

Kolejnym etapem porządków na balkonie jest oczywiście mycie płytek. Najpierw starannie zamieć podłogę, aby pozbyć się z niej piasku czy liści. Wtedy można przystąpić do czyszczenia kafelków. Ja zawsze przygotowuję domowy płyn do mycia płytek na balkonie. Do 4 litrów letniej wody wsypuję 3 łyżki sody, mieszam i myje nim płytki. Soda doskonale radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami na podłodze i to bez konieczności szorowania.

