Wiosną postaw ten kwiat na parapecie. Wniesie on do Twojego życia szczęście oraz róg obfitości. Kwiaty na pomyślność

Niektórzy wierzą, że kwiaty mają magiczną moc. Już od tysięcy lat przypisywana jest im wyjątkowa aura. Kwiaty oraz zioła były wykorzystywane do religijnych obrzędów. W całej historii kwiaty pełniły ważną rolą. Również dzisiaj symbolika kwiatów jest cały czas żywa. Róże kojarzą się z miłością, niezapominajki z przemijaniem, a chryzantemy z pamięcią o zmarłych.W cywilizacjach starożytnych kwiaty kojarzyły się z bóstwami. czerwona róża przypisywana była między innymi greckiej Afrodycie. W starożytnym Egipcie z kolei wielką uwagę poświęcano lotosowi. Kwiat ten odzwierciedlał zmienna naturę Nilu oraz cykl słoneczny.

Niektórzy są przekonani, że są gatunki kwiatów, które przyciągają dobrą energię i przepędzają złe duchy. Takim kwiatem jest między innymi kamelia. To wyjątkowa roślina, która nie tylko przepięknie ozdabia wnętrza i zapewnia nieco orientalny klimat, ale ma także moc przyciągania szczęścia oraz bogactwa. Kamelia naturalnie pochodzi z górskich rejonów Japonii oraz Chin i Korei. Jej kwiaty do złudzenia przypominają dalię i kojarzą się z kobiecością. Kamelia w kwiatach do symbol zmysłowości oraz eteryczności. W symbolice oznacza ona bliskość oraz dobre relacje z innymi. Kamelia hodowana w domu znacząco wpływa na aurę i poprawia pewność siebie. Przyciąga szczęście oraz pozwala osiągnąć sukces finansowy.

W krajach azjatyckich kamelia jest roślina ogrodową. W naszym klimacie polecana jest jednak kamelia doniczkowa. Jest to dosyć wymagający kwiat, który najlepiej rośnie w dedykowanej ziemi. Niektórzy ogrodnicy polecają także mieszanki do hortensji lub rododendronów.