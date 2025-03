Fikus benjamina gubi liście na wiosnę? Podlej go tym, a wstąpią w niego nowe siły

Dlaczego fikus benjamin gubi liście? Opadanie liści może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak: przelanie, przesuszenie, nagła zmiana temperatury, przeciągi, niedobór światła albo szkodniki. Kwiat może być atakowany przez przędziorki, wełnowce i tarczniki. Jak dbać o roślinę, by zdrowo rosła?

Co lubi fikus benjamin?

W uprawie bejnaminka wybór stanowiska jest kluczowy. Ponieważ fiskus źle znosi zmiany, trzeba dobrze przemyśleć to, gdzie ustawić doniczkę. Najlepsze będzie jasne miejsce, ale niebezpośrednio nasłonecznione. Odpada więc parapet, ale także zacienione stanowisko. Nie wolno ustawiać go także blisko kaloryfera. Zbyt ciepłe i suche powietrze także może przyczynić się do opadania liści. Fikus benjamin uwielbia zraszanie. Ta roślina źle znosi suche powietrze, ale szkodzi jej także nadmiar wilgoci. Dlatego podlewanie powinno być umiarkowane. Latem dwa razy w tygodniu — ziemia powinna być wilgotna, ale nie mokra. Zimą wystarczy raz w tygodniu. Jeśli po podlaniu benjaminka w podstawce zbierze się woda, trzeba ją natychmiast wylać. Fikusa zraszamy raz w tygodniu, zawsze odstałą wodą. Taka forma pielęgnacji pomaga również pozbyć się kurzu z małych listków. Czasami fikus benjamin rośnie tak bujnie, że wymyka nam się spod kontroli. Wtedy, warto przyciąć drzewko. Najlepszym momentem na taki zabieg jest wiosna. To także najlepszy czas na to, by przesadzić benjaminka. Trzeba jednak pamiętać o tym, że fikusy lepiej rosną w za małej niż w za dużej doniczce. Jeśli korzenie rośliny wychodzą już z pojemnika, wtedy przenosimy drzewko do nieco większego pojemnika z żyzną, przepuszczalną glebą o odczynie pH 5,7 - 6,8. W przypadku starszych i dużych roślin wystarczy wymienić tylko górną warstwę ziemi.

Fikus benjamina. Domowa odżywka na wiosnę

Fikus benjamin uwielbia żyzne, ale przepuszczalne podłoże o lekko kwasowym odczynie. Dlatego warto do podlewania rośliny użyć fusów pozostałych po parzeniu kawy. Trzeba je wysuszyć, a następnie dodać kilka łyżek (około 3 na 1 litr wody) do wody, którą przygotowujemy do podlewania fikusa. Oprócz lekkiego zakwaszania gleby, fusy mają także mnóstwo właściwości odżywczych, niezbędnych dla prawidłowego wzrostu rośliny. Zawierają potas, azot, fosfor, magnez, żelazo, wapń i cynk. Dzięki temu łodygi i liście stają się jeszcze bardziej zielone i zdrowsze. Taką odżywką z fusami podlewamy fikusa raz na dwa tygodnie.

ZOBACZ TEŻ: W marcu obetnij końcówki i podlej pelargonie tą odżywką. Balkon utonie w morzu kwiatów. Pielęgnacja pelargonia na wiosnę

Autor: