Posadź w kwietniu i ciesz się zapachem aż jesieni. Kwiaty Zeusa, kwitną całe lato, urzekają aromatem i wyglądem

W starożytnej Grecji nazywano je Dios anthos, czyli kwiat Zeusa. Dziś wiele osób nadaje im znaczenie np. bukiet z białych goździków, oznacza niewinność, z różowych — romans, a z wielobarwnych — odrzucenie. Bez względu na to, czy wierzymy w język kwiatów, czy nie, goździki to jedne z tych roślin, które warto mieć w ogrodzie lub na parapecie, bo nie wymagają wiele, a kwitną aż do później jesieni. Goździki liczą około 300 gatunków i występują na całym świecie. W większości to byliny np. goździk pierzasty lub alpejski. W Polsce w naturalnych w warunkach rośnie 11 gatunków. Najlepsze do uprawy w ogrodzie i w doniczce będą: goździk pierzasty, alpejski, brodaty, kropkowany, siny, kartuzek oraz chiński i ogrodowy.

Wysiew goździków. Najlepszy termin

Nasiona goździków można wysiewać na wiosnę, zazwyczaj od marca do kwietnia. Jeśli masz dostęp do inspektów lub szklarni, wysiew możesz rozpocząć wcześniej. Goździki preferują dobrze przepuszczalne, żyzne gleby. Nasiona umieść na powierzchni wilgotnego podłoża i delikatnie przykryj cienką warstwą ziemi. Zachowaj równomierną wilgotność podłoża, uważaj, żeby nie przelać gleby. Optymalna temperatura do kiełkowania wynosi około 15–20°C. Kiełkowanie trwa od 7 do 14 dni.

Sadzenie goździków

Po wyhodowaniu sadzonek lub zakupie gotowych nadszedł czas na sadzenie goździków w ogrodzie. Sadzonki można przenosić na stałe miejsce w ogrodzie po ustąpieniu ryzyka przymrozków zazwyczaj z końcem kwietnia. Goździki wymagają odpowiedniego rozstawu – około 20–30 cm między roślinami – aby miały miejsce na rozrost. Wykop dołki o głębokości odpowiedniej dla korzeni, umieść sadzonkę, delikatnie zakryj ziemią i podlej.

Goździki – kwiaty, które kwitną całe lato. Jak o nie dbać?

Jak pisaliśmy wyżej, goździki są mało wymagające w uprawie. Będą rosły zarówno na piaszczysto-gliniastym podłożu, jak i na glebie próchniczej o obojętnym odczynie. Trzeba jednak posadzić je na słonczym osłoniętym od wiatru stanowisku. Odpowiednie nasłonecznienie sprawi, że będą obficie i długo kwitły. Nie walono także zapominać o regularnym podlewaniu. Mimo że są w stanie przetrwać kilka dni suszy, to o wiele lepiej, kiedy gleba jest lekko wilgotna. Od czasu do czasu można zasilić je nawozem do roślin kwitnących. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest uszczykiwanie. Jeśli wiosną roślina nie wypuści bocznych pędów, warto uszczknąć pędy górne. Wtedy goździki zakwitną później, ale pięknie się rozkrzewią. Z kolei, jeśli chcemy, by kwiaty były większe, wtedy taki zabieg stosujemy na pędach bocznych. Warto także na bieżąco odrywać suche pąki w ich miejsce pojawią się kolejne kwiaty. Późną jesienią, zanim spadnie śnieg, warto wieloletnie goździki obsypać suchymi liśćmi.

Goździki — idealne kwiaty na balkon

Goździki świetnie sprawdzają się jako kwiaty domowe lub balkonowe. Nie wymagają zbyt wielkiej uwagi, a pięknie kwitną i pachną. Pielęgnacja nie jest skomplikowana. Podobnie jak w przypadku goździków uprawianych w ogrodzie polega na głównie na podlewaniu i obrywaniu zwiędłych kwiatów oraz liści. Goździki będą długo i obficie kwitły ustawione na słonecznym parapecie lub balkonie. Ważne, by miały lekko wilgotne podłoże. Dlatego warto podlewać je trzy razy w tygodniu, w przypadku upałów raz dziennie – rano lub po zachodzie słońca. Późną jesienią kwiaty trzeba przenieść do chłodnego pomieszczenia około 10-15 stopni C. Wiosną zasilić goździki świeżą ziemią.

