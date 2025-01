Beata Kozidrak przerwała milczenie ws. choroby. Teraz jej córka apeluje do fanów

Pod koniec listopada Beata Kozidrak niespodziewanie przerwała trasę koncertową. Gwiazda z powodu złego stanu zdrowia trafiła do szpitala. Od tamtej pory nie udzielała się w mediach. 1 stycznia zwróciła się do fanów. Córka artystki też ma do nich prośbę.