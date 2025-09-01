Tyle 75-letni Cugowski ma miesięcznie na życie. Kwota robi wrażenie

Emerytury artystów to niesłabnący temat licznych dyskusji. Nic dziwnego, bo jeżeli wyobrazimy sobie gwiazdę, która ma na swoim koncie miliony sprzedanych płyt, trudno uwierzyć, że musi pracować, aby żyć. Czy tak jest w przypadku Krzysztofa Cugowskiego?

Emerytury polskich gwiazd

Większość polskich muzyków przez całe życie działali poza etatowymi instytucjami kultury, jak teatry, operetki, czy firmy producenckie. Nie mieli "ciepłego etaciuku", z którego teraz mogą pobierać emeryturę. Część gwiazd może liczyć na tantiemy ze swoich wielkich przebojów. Ale np. Maryla Rodowicz, która przecież nie tylko wyśpiewała hity, to do tego jeszcze "nieśmiertelne", przyznaje, że dziś jej głównym źródłem dochodu są występy na żywo. A Elżbieta Dmoch, wokalistka legendarnej grupy 2 plus jeden żyła na skraju śmierci głodowej, bo sprawy tantiem zupełnie zaniedbała. Teraz na jaw wyszło, jak te sprawy rozwiązał w swoim życiu Krzysztof Cugowskie - też lider na najwyższej półce polskich wokalistów.

Krzysztof Cugowski w książce "Śpiewanie mnie nie męczy - Cugowski rozmawia z Sierockim" wyznał, ile dokładnie wynosi jego emerytura. Śmiało można powiedzieć, że "szału brak", ale wokalista wcale nie narzeka. Dlaczego?

"Listonosz by się naigrywał"

Ci, którzy byli na etatach w teatrach albo operetkach, to teraz mają w porządku, choć oczywiście też bez szału. Ale ja z dumą jednak pragnę poinformować, że po różnych rewaloryzacjach mam już 1700 złotych proszę państwa i tylko się cieszę, że mi tej emerytury nie przynosi listonosz, bo by się zapewne naigrywał i śmiał w kułak

- mówił Cugowski Sierockiemu.

A teraz, w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero Cugowski ujawnił, jakie pieniądze wpływają do niego z platform streamingowych (Spotify, Apple Music, You Tube, Tidal). Okazuje się, że właśnie z nich wokalista może żyć na całkiem przyzwoitym poziomie.

Tyle ma co miesiąc Cugowski

Powiem panu, jakie są moje dochody plus/minus ze streamingu, bo o tym mówimy. To jest w miesiącu około 10 tysięcy. Dobre i to. Mogłoby tego nie być, prawda? Tak, że ja nie mam pretensji.

Jak do tego dodać, że Cugowski nadal chętnie koncertuje, to można śmiało powiedzieć, jak w znanym powiedzeniu: "żyć, nie umierać".

