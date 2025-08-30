Wojciech Cugowski nie oszczędził ojca. Rzucił chłodnym komentarzem

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-08-30 14:58

Wojciech Cugowski wziął udział w podcaście Bogdana Rymanowskiego i nie gryzł się w język. Zdradził co nieco o swoim ojcu i kontaktach z nim - również w czasach dzieciństwa. Niestety, nie było różowo. Co dokładnie powiedział najstarszy z 3 synów 75-letniego, legendarnego wręcz wokalisty Budki Suflera Krzysztofa Cugowskiego? Wspomniał też o młodszym bracie!

Wojciech Cugowski nieczęsto udziela wywiadów, ale jeśli już to robi, nie ma większego problemu z mówieniem o sprawach prywatnych, nawet jeśli są dość przykre. Ostatnio 49-letni wokalistka, który udzielał się w grupach Bracia oraz Cugowscy, pojawił się w podcaście Bogdana Rymanowskiego.

Kiedy dziennikarz spytał o dzieciństwo i kontakty z ojcem, a także z braćmi, Wojtek był do bólu szczery.

Wojciech Cugowski u Romanowskiego

Cugowski, najstarszy z 3 synów Krzysztofa, przyjął zaproszenie Bogdana Rymanowskiego do jego podcastu "Rymanowski Live". Wojciech opowiedział o rozpadzie zespołu, w którym działał razem z młodszym bratem Piotrem.

Różnice charakterologiczne spowodowały to, że nie gramy już razem. I to jest, myślę, normalna rzecz wśród ludzi. Pewnie i Piotrek, i ja mieliśmy z tyłu głowy, że prowadzimy zespół, że to jest band i że musimy grać do jednej bramki, ale w końcu mecz się skończył i trzeba było zacząć coś innego. Nie ukrywam, że to ja odszedłem z zespołu. To był tak naprawdę trzeci raz i już ostatni, kiedy powiedziałem, że dla mnie to już dosyć - wyznał Wojciech Cugowski.

Niestety, konflikt między braćmi rozszerzył się i na życie prywatne. Okazuje się, że Wojciech i Piotr nawet ze sobą nie rozmawiają:

Nie gadamy ze sobą. Rzadko. Mieliśmy jeszcze parę wspólnych rzeczy, ale nie, funkcjonujemy oddzielnie. Ta płyta – którą nagraliśmy wspólnie z ojcem – myślałem, że będzie scalająca, bo nasze stosunki trójstronne do tamtego momentu też były bardzo różne.

Wojciech Cugowski chłodno o ojcu

Cugowski otwarcie mówił i o kontaktach z bratem, i o tym, jaki jest oraz jaki był dla niego znany tata. Ogromny wpływ na stosunki między nimi miał zawód ojca. Cugowski, jak to muzyk, bywał w trasie:

Często go nie było, bo żeby utrzymać rodzinę, to będąc muzykiem w tamtych czasach, trzeba było być poza domem. Dzisiaj też się zarabia poza domem i też trzeba dużo jeździć, ale mam wrażenie, że na pewno nie tyle, co wtedy. Myślę, że do pewnego momentu mieliśmy dobre stosunki.

Ojciec mocno wpłynął na młodego Wojtka, podobnie zresztą jak na pozostałych dwóch synów. W końcu wszyscy trzej poszli jego śladami i grają oraz śpiewają.

(...) jak zacząłem się interesować muzyką, to kupił mi gitarę. Jak zacząłem się interesować muzyką z płyt, to mi ją puszczał albo podpowiadał takie płyty, więc niewątpliwie miał duży wpływ na to, kim się stałem.

Anna Ilczuk, Andrzej Kłak
27 zdjęć
