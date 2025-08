Kulisy porodu Kajry, żony Sławomira. Niespotykane okoliczności. "Nie pamiętam, co ja tam robiłem"

Kulisy porodu Kajry. Żona Sławomira rodziła, a on tańczył w "Tańcu z gwiazdami"

Sławomir Zapała, znany po prostu jako Sławomir, jest najpopularniejszym przedstawicielem nurtu muzyki rock polo w Polsce. Jego wpadające w ucho kawałki z dość kontrowersyjnymi (zdaniem niektórych - prostackimi) tekstami okazały się receptą na sukces. Jednak pewnie Sławomir nie osiągnąłby tyle, gdyby nie jego żona Kajra, czyli Magdalena Kajrowicz, która sama też jest piosenkarką. W ich życiu w pewnym momencie kariera zeszła na dalszy plan. Wszystko z powodu ciąży Kajry, a potem narodzin synka Kordiana. Okres ten Sławomir wspominał w rozmowie z portalem Świat Gwiazd.

Właściwie z jego pojawieniem się tak naprawdę no wszystko popłynęło do góry i tu jestem wdzięczny Kajrze, że ona potrafiła to unieść, bo tak naprawdę na mamie to spoczywał ten największy ciężar, bo ja wtedy i "Taniec z gwiazdami” i inne projekty, on się urodził na live'ie "Tańca z gwiazdami"

- tak o kulisach porodu opowiadał artysta.

Tego dnia Sławomir na parkiecie prezentował się - delikatnie mówiąc - średnio. Był o krok od wypadnięcia za burtę programu "Taniec z Gwiazdami". Po latach gwiazdor wysnuł oryginalną hipotezę. Oczywiście należy traktować ją jako żart, z właściwym dystansem.

Źle mi szło, źle mi szedł walc i Kajra postanowiła urodzić, żeby może mnie nie wyrzucono

- wypalił. Żarty żartami, ale w tamtym momencie Sławomir musiał być bardzo oszołomiony. - Nie pamiętam, co ja tam robiłem, co mówiłem, co wiem, to że mi wszyscy gratulowali, było super - wyjawił gwiazdor rock polo, który z Kajrą jest już 14 lat po ślubie. Ich synek urodził się w 2016 roku, czyli pięć lat po zawarciu związku małżeńskiego. We wspomnianym "Tańcu z Gwiazdami" Sławomir Zapała ostatecznie uplasował się na 7. miejscu.

