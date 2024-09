Filip Bobek szczerze o swojej partnerce. "Cierpliwa i... niesamowita mama"

Tak zaczynał Kuba Badach. Każdy zna tę piosenkę, niewielu rozpoznaje obecnego jurora "The Voice of Poland"

Filip Bobek, który zyskał sławę dzięki roli w "BrzydUli", teraz stawia czoła nowemu wyzwaniu – udziałowi w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W parze z nim tańczy Hanna Żudziewicz, doświadczona tancerka, którą Bobek już zdążył polubić i nie ukrywa, że podziwia ją za wyjątkowe podejście do treningów.

Hania jest niesamowicie cierpliwa i ma takie cechy... że mi się wydaje, że powinna mnie stłuc, a jest wyjątkowo nadcierpliwa. I mówię: o, okej. I wydaje mi się, że musi być niesamowitą mamą – powiedział w rozmowie z nami Bobek.

Chociaż Filip spodziewał się dyscypliny, Hanna okazała się bardzo wyrozumiałą partnerką, co aktor przyjął z ulgą i humorem.

Przeczytaj także: Z kim w związku jest Filip Bobek? Tego nie ma nawet na Wikipedii!

Hanna Żudziewicz o balansowaniu między macierzyństwem a tańcem. "Zmęczona bardziej niż po treningu"

Hanna Żudziewicz, oprócz bycia zawodową tancerką, jest również mamą 2-letniej Róży. Jak sama przyznaje, połączenie roli matki z intensywnymi treningami na parkiecie to nie lada wyzwanie.

Od kiedy jestem mamą i jestem w tym programie, czuję większe zmęczenie. Wracasz po pracy do domu, jest twoje maleństwo, które nie rozumie, że mama tańczyła, skakała na jakiegoś pana z telewizji. Ona nie do końca wie, co to jest telewizja jeszcze. Skakała, podnosiła się... jej to w ogóle nie interesuje – przyznała Żudziewicz.

Macierzyństwo nie zna odpoczynku.

Ona przychodzi, widzi i wpada w taki szał: mama, mama, mama. Zaczyna skakać po mnie, biegać, i mama wtedy jest jeszcze bardziej zmęczona, niż na treningu.

Filip Bobek wyznaje: "Róża nam trochę tworzy choreografię"

Pomimo zmęczenia, Hania Żudziewicz każdą wolną chwilę spędza ze swoją ukochaną córeczką.

Przed treningiem dzisiaj przez 30 minut wbiegałam na górkę i zbiegałam. Przysięgam, że przez 30 minut wbiegałam i zbiegałam i jeszcze musiałam robić 'bam' na końcu i się z tego śmiać, że upadam – mówiła tancerka, śmiejąc się z sytuacji.

Bobek zażartował, że codzienne zabawy Hani z córką wpływają na ich treningi.

Też potem mam wrażenie, że są to elementy naszej choreografii, że Róża nam trochę tworzy choreografię. Że biegam, schodzę, skaczę i jest 'bam'.

Czy wpływ małej Róży przyniesie szczęście na parkiecie Hani Żudziewicz i Filipowi Bobkowi? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach "Tańca z Gwiazdami".

Zobacz w naszej galerii, jak Hania Żudziewicz i Filip Bobek radzą sobie na treningu!

Filip Bobek chciał zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami"? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.