Z kim w związku jest Filip Bobek? Tego nie ma nawet na Wikipedii!

Filip Bobek w "Tańcu z gwiazdami"

Filip Bobek to kolejny popularny aktor, który weźmie udział w programie "Taniec z gwiazdami". Słynny Marek z "BrzydUli" znów znajduje się w centrum uwagi, tak jak w czasach, gdy tamten serial bił rekordy popularności. Filip Bobek może mieć z tym pewien problem, bowiem nie należy on do celebrytów, którzy chętnie opowiadają o swoim życiu prywatnym, a siłą rzeczy nie tylko jego popisy na parkiecie będą w najbliższym czasie w kręgu zainteresowania fanów show Polsatu. Już teraz zaczynają się osobiste pytania do aktora. W wyszukiwarce Google, gdy wpisuje się "Filip Bobek", robot od razu podpowiada frazę "Filip Bobek żona". Czy gwiazdor "BrzudUli" jest żonaty? O tym nawet Wikipedia nic nie pisze. Temat w rozmowie z Filipem Bobkiem poruszyła dziennikarka portalu Shownews.pl.

Zobacz naszą galerię pod artykułem: Tak zmienił się Filip Bobek

Filip Bobek żona. Co mówi sam aktor?

Uczestnik najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami" był zdziwiony tym, co podpowiada robot Google. Nawiązał się dość zabawny dialog. - Wszyscy są ciekawi, czy Ty masz żonę - stwierdziła reporterka. Wydawało się, że w tej sytuacji przyparty do muru Filip Bobek wyjawi, z kim jest w związku. Ten jednak obrał inna taktykę. - Słuchajcie, musicie to zgooglać. Sorry, musicie oto zgooglać - odparł uczestnik jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami". Dziennikarka wtrąciła, że nic nie ma na ten temat, na co Filip Bobek odpowiedział, że nie będzie "poprawiał interentu". Jak aktor zachowuje sekret swoim życiu prywatnym? Okazuje się, że recepta jest raczej prosta. - Jestem dość spokojny po prostu i chyba nie prowokuję żadnych takich sytuacji - wyjaśnił tajemniczo Filip Bobek, który w zeszłym roku szalał ze szczęścia z powodu swojego nowego roweru. Jeden z internautów nawet żartobliwie nazwał do "syneczkiem".

