Pociąg urwał mu nogę. Czy po 12 latach pan Marcin doczekał się odszkodowania od PKP

Dramat 33-letniego wówczas pana Marcina rozegrał się w nocy w grudniu 2013 roku. Pociągiem relacji Szczecin-Słupsk wracał z pracy z Niemiec do domu, do narzeczonej i małego synka. W Polsce szalał orkan Ksawery, pogoda była koszmarna. Padał śnieg, a peron na stacji w Świdwinie był oblodzony. Mężczyzna poślizgnął się i spadł z perony pod pociąg. Nikt z drużyny konduktorskiej nie zareagował na krzyki podróżnych, nikt też nie zauważył, że doszło do wypadku, w którym 33-latek stracił nogę.

Biegły z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego potwierdził, że stacja nie była oświetlona, posypana piaskiem czy solą, a padał śnieg i perony były oblodzone. Wskazał też na złą organizację drużyny konduktorskiej, która powinna lepiej obserwować wysiadających z pociągu.

Mimo takiej opinii białogardzka prokuratura sprawę umorzyła. Na to tylko czekały trzy kolejowe spółki (PKP PLK, Przewozy Regionalne, PKP Energetyka) i firma współpracująca z jedną z nich. Wszystkie odmówiły wypłaty odszkodowania.

Pan Marcin złożył więc pozew do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Od tych czterech spółek chciał solidarnie 959 tys. zł.

Mimo, iż mijały kolejne lata od wypadku, pokrzywdzony wciąż nie mógł doczekać się sprawiedliwości. W końcu w czwartek, 3 kwietnia sąd przyznał mężczyźnie odszkodowanie w wysokości 500 tysięcy złotych.