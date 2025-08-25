Próbował zapłacić w restauracji fałszywymi pieniędzmi

Do zdarzenia doszło w jednej z restauracji w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie). Kierownik lokalu poinformował policję o podejrzeniach jednego z pracowników, który zauważył, że banknot, którym młody mężczyzna chciał zapłacić za zamówienie, wyglądał na fałszywy. Sprzedawca odmówił przyjęcia płatności, co spotkało się z oburzeniem ze strony klienta, który opuścił restaurację. Kierownik natychmiast powiadomił funkcjonariuszy.

Policja zatrzymuje 18-latka z fałszywymi banknotami

Dzięki rysopisowi, policjanci szybko zatrzymali 18-latka na pobliskiej stacji paliw. Podczas kontroli zabezpieczono fałszywy banknot o nominale 100 złotych, którym mężczyzna próbował zapłacić za zamówienie. To jednak nie był koniec niespodzianek.

Podczas przeszukania mieszkania 18-latka, policjanci ujawnili kolejne dwa fałszywe banknoty o nominale 100 złotych oraz jeden 200-złotowy. Młody mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia do obiegu podrobionych pieniędzy.

- Śledczy ze szczecineckiej komendy przedstawili 18-latkowi zarzut usiłowania wprowadzenia do obiegu podrobionego pieniądza – informuje asp. szt. Anna Matys, oficer prasowy KPP w Szczecinku.

Po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, prokurator zdecydował o objęciu mieszkańca Szczecinka dozorem policji. Za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Fałszywe banknoty – co mówi polskie prawo?

Warto przypomnieć, co na temat fałszowania pieniędzy mówi polskie prawo. Art. 310 Kodeksu Karnego stanowi:

§ 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, polski albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§ 2. Kto pieniądz, inny środek płatniczy lub znak pieniężny albo dokument określone w § 1 puszcza w obieg albo go w takim celu przyjmuje, przechowuje, przewozi, przenosi, przesyła albo pomaga do jego zbycia lub ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Sprawa 18-latka ze Szczecinka jest przestrogą dla wszystkich, którzy planują wprowadzać do obiegu fałszywe pieniądze. Konsekwencje prawne mogą być bardzo poważne.

