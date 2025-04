Mazowsze: Ponad 1000 dzieci urodzonych dzięki in vitro! Ogromny sukces programu. Do kiedy można skorzystać?

Niepłodność problemem wielu par w Polsce

Problem niepłodności dotyka coraz więcej par w Polsce. Według Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, może dotyczyć nawet 10 do 15 proc. par, czyli około 1,5 miliona w naszym kraju. Szacuje się, że rocznie od 23 do 25 tysięcy par potrzebuje procedury zapłodnienia pozaustrojowego. To ogromna liczba, która pokazuje skalę problemu.

Mazowsze walczy o wyższą dzietność

Władze Mazowsza nie pozostają obojętne wobec problemu niskiej dzietności. Od 2019 roku realizowany jest program wsparcia leczenia niepłodności metodą in vitro. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik:

„Skala problemu jest duża, a my chcemy pomóc naszym mieszkańcom. In vitro to kosztowna procedura i nie wszystkich na nią stać, dlatego od 2019 r. wspieramy Mazowszan w spełnianiu marzenia o rodzicielstwie. Do tej pory przeznaczyliśmy na ten cel 19,5 mln zł, w tym roku będzie to 3,5 mln zł. Niestety, dane demograficzne w Polsce, ale też na Mazowszu nie napawają optymizmem. To olbrzymie wyzwanie dla nas wszystkich”.

Dane demograficzne są alarmujące. Wstępne szacunki GUS wskazują, że w 2024 roku liczba ludności w Polsce spadła do 37,5 miliona – to o 147 tysięcy mniej niż w 2023 roku. Podobna tendencja widoczna jest na Mazowszu, gdzie w 2023 roku urodziło się 44,9 tysiąca dzieci, podczas gdy w 2022 roku było to 50,2 tysiąca, a w 2021 roku – 54 tysiące.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Polska się wyludnia! Czy in vitro zatrzyma ten trend? Staniszewski vs. Gdula Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Program in vitro na Mazowszu w liczbach

Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego trwa od września 2019 roku i będzie realizowany do 30 listopada 2025 roku. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego, podkreśla skuteczność programu:

„Do końca 2024 r. do in vitro zakwalifikowano 4302 pary, przeprowadzono 3814 procedur zapłodnienia, a na świat przyszło już ponad 1000 maluszków. To pokazuje, jak duże jest zainteresowanie tym programem i jak bardzo jest on skuteczny”.

Na realizację programu zaplanowano ponad 23 miliony złotych.

Gdzie szukać pomocy? Lista klinik

Program in vitro realizowany jest w 11 klinikach, z czego 10 znajduje się w Warszawie, a jedna w Płocku (Gravida Sp. z o.o.), gdzie w czerwcu 2020 roku urodziło się pierwsze dziecko w ramach programu. Pary z Mazowsza mogą zgłaszać się do następujących klinik:

Centrum Zdrowia Warszawa (Warszawa)

Medi Partner (Warszawa)

Gravida (Płock)

Fertina (Warszawa)

Salve Medica (Warszawa)

Invicta (Warszawa)

Provita (Warszawa)

Przychodnia Lekarska „nOvum” (Warszawa)

Centrum Bocian (Warszawa)

FertiMedica Centrum Płodności (Warszawa)

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Warszawa)

Specjalne wyprawki dla noworodków z in vitro

To nie wszystko! Władze regionu przygotowały również specjalne wyprawki dla noworodków. Od połowy lipca 2024 roku każdy maluszek urodzony w marszałkowskich szpitalach otrzyma powitalny pakiet „Witaj na Mazowszu!”. W wyprawce znajdują się:

wygodny kokon niemowlęcy,

suchy termofor,

zabawka sensoryczna,

dwie pieluszki,

kocyk,

czapeczka,

body.

Wszystkie produkty są atestowane i bezpieczne dla dziecka. Do tej pory rozdano już 5754 takie pakiety.