"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" - odcinek 3. Relacja na żywo prosto z Polsatu

To już trzeci odcinek 15. edycji "Tańca z gwiazdami". W pierwszym wszystkie pary były bezpieczne, bo nie było eliminacji. W drugim odcinku z rywalizacji o kryształową kulę odpadła Olga Bończyk. Gwiazdy, tancerzy i widzów mocno zdziwiło jury, które było bardzo srogie w swoich ocenach. Co ciekawego wydarzy się w 3 odcinku? Które pary awansują, a kto pożegna się z parkietem Polsatu i będzie miał okazję do odpoczynku po ciężkich treningach? Zapraszamy na relację z 3. odcinka "Danicing with the stars. Taniec z gwiazdami"!