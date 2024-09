Roksana Węgiel w oszałamiającej kreacji w "Tańcu z gwiazdami". Aż trudno oderwać od niej wzrok

Roksana Węgiel najwyraźniej darzy ogromnym sentymentem show "Taniec z gwiazdami", gdyż pojawiła się na widowni niedzielnego odcinka. Towarzyszył jej maż, Kevin Mglej. Przypomnijmy, że Roksana brała udział w 14. edycji "Danicing with the stars. Taniec z gwiazdami" i dotarła aż do finału - zajęła w nim 2. miejsce. Nic zatem dziwnego, że pojawienie się artystki na widowni show wywołało takie emocje i przyciągnęło do niej fotoreporterów. Zwłaszcza, że Węgiel postawiła na odważną rockową kreację. Piosenkarka pozowała na ściance ubrana w czarny, skórzany płaszcz, pod którym skrywała dżinsowy strój oraz kozaki do kolan. Drapieżności kreacji dodawały ciemne okulary na twarzy Roksany. Piosenkarka uwodzicielsko pozowała na ściance i co chwilę odsłaniała swoją nogę do zdjęć.

Kto odpadł z programu "Taniec z gwiazdami" w 3. odcinku?

Trzeci odcinek programu tanecznego "Taniec z gwiazdami" już za nami. Na parkiecie królował walc, ale można była także obejrzeć rumbę, quickstepa, posodoble, cha-chę i jive'a. Trzeba przyznać, że jury było w nim zdecydowanie bardziej surowe niż dotychczas i widać, że poprzeczka została postawiona naprawdę wysoko. Do tej pory z programem pożegnała się Olga Bończyk oraz partnerujący jej Marcin Zaprawa. Kto odpadł z "Tańca z gwiazdami" w 3. odcinku? Niestety z show "Taniec z gwiazdami" odpadł Michał Meyer i Klaudia Rąba.

