Gwałtowny wzrost przypadków śmiercionośnej gorączki! Ludzie mylą ją z przeziębieniem

W Nigerii odnotowano gwałtowny wzrost zachorowań na gorączkę Lassa, z 57% wzrostem przypadków w ciągu tygodnia.

Choroba, przenoszona głównie przez szczury, jest często lekceważona z powodu łagodnych początkowych objawów, co prowadzi do wysokiej śmiertelności.

Słabe warunki sanitarne i rosnąca liczba zakażeń wśród personelu medycznego pogarszają sytuację.

Dowiedz się, dlaczego młodzi dorośli są najbardziej narażeni i co robią władze, by opanować epidemię.

Ogromny wzrost zachorowań na śmiercionośną gorączkę

Alarmujące dane Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w Nigerii (NCDC). Instytucja poinformowała, że w ciągu zaledwie jednego tygodnia liczba przypadków gorączki Lassa wzrosła w tym kraju o 57 procent, powodując śmierć 31 Nigeryjczyków, w tym dwóch pracowników służby zdrowia. To wszystko oznacza, że wskaźnik śmiertelności tej choroby sięgnął niemal 19 procent. Przede wszystkim na gorączkę zapadają młodzi ludzie między 20. a 30. rokiem życia.

Ludzie myślą, że to przemęczenie. Ofiar jest coraz więcej

Jak przekazuje NCDC, tak wysoka śmiertelność jest spowodowana lekceważeniem pierwszych objawów gorączki Lassa, które są bardzo podobne do zwykłego przeziębienia, a nawet przemęczenia. Osoby, które zaczynają chorować, nie udają się od razu do lekarza, licząc, że samo przejdzie - bowiem niemal 80 procent zakażeń jest bezobjawowych lub powoduje łagodną chorobę. Problemem są jednak również słabe warunki sanitarne w miejscach najbardziej dotkniętych epidemią i rosnące infekcje wśród pracowników służby zdrowia, których doliczono się już co najmniej 15.

Jak przypomina PAP, gorączka Lassa jest ostrą chorobą wirusową roznoszona przez szczura afrykańskiego, ale wirus może również przenosić się z człowieka na człowieka przez bezpośredni kontakt z krwią i wydzielinami osób zakażonych.