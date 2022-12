Putin potajemnie zrobił to w nocy! Planuje uderzenie z nowej strony? Dyktator spotka się też z Łukaszenką

O niebezpiecznych "zabawach", jakie dzieją się w Centrum Wirusologii i Biotechnologii "Wektor" w Kolcowie na Syberii, donosi "The Times". W dawnym sowieckim laboratorium broni biologicznej uczeni próbują zidentyfikować i ożywić prehistoryczne wirusy, znane również jako paleowirusy. "Prowadzą badania poprzez analizę zwierząt z epoki lodowcowej, które zostały doskonale zachowane w zamarzniętej ziemi Jakucji, rozległego regionu w północno-wschodniej Syberii. Mamuty włochate i nosorożce znaleziono w miejscach, w których temperatura może spaść nawet do - 55°C" - czytamy.

To z pewnością z naukowego punktu widzenia niezwykle interesujące, jednak zachodni uczeni mają sporo wątpliwości zarówno co do przestrzegania bezpieczeństwa pracy w rosyjskim laboratorium, jak i motywacji rosyjskich naukowców. Brytyjski "Express" powołuje się na opinię profesora Jeana-Michela Claverie z Narodowego Centrum Badań Naukowych na Uniwersytecie w Aix-Marseille. "Badania prowadzone przez instytut »Wektor« są bardzo, bardzo ryzykowne. Nasz układ odpornościowy nigdy nie zetknął się z tego typu wirusami. Niektóre z nich mogą mieć 200 tys., a nawet 400 tys. lat i z pewnością byłyby w stanie zabijać ludzi" - mówi.

Rosyjskie laboratorium w ogniu krytyki. To tam znajduje się szczep ospy

Portal przypomina, że Centrum Wirusologii i Biotechnologii "Wektor" w Rosji jest jednym z 59 laboratoriów biologicznych o najwyższym poziomie bezpieczeństwa na świecie, a także jednym z dwóch miejsc, które mogą przechowywać próbki śmiercionośnego wirusa ospy prawdziwej. Drugie znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

