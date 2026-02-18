Anna Dereszowska jak stewardessa z tanich linii. Wellman musiała to skomentować!

Tłum gwiazd na prezentacji wiosennej ramówki TVN

We wtorek, 17 stycznia w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja wiosennej ramówki stacji TVN. Była to jedna z najbardziej wyczekiwanych imprez sezonu. Gwiazdy show-biznesu tłumnie przybyły na miejsce. Jednak zanim przedstawiono telewizyjne nowości, niebieski dywan na chwile stał się prawdziwym wybiegiem mody. Takie wydarzenie jest przecież idealną okazją do zaprezentowania modnych stylizacji.

Większość sław wybrała kreacje w klasycznym kroju, czasem z bardziej nowoczesnym sznytem. Wszystkie oczy skierowane były m.in. na Julię Wieniawę (27 l.), która w czarnej sukni z prześwitującym gorsetem wyglądała niczym gwiazd Hollywood. Nie tylko ona zdecydowała się na gorset. Talię ścisnęły również Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.), Paulina Krupińska-Karpiel (38 l.), Wiktoria Gąsiewska (26 l.) czy Małgorzata Tomaszewska (37 l.).

Zobacz również: Gwiazdy zachwyciły na imprezie TVN! Posągowa Wieniawa, zalotna Rozenek i Kubicka jak z planu "Diuny"

Anna Dereszowska w stroju stewardessy na ramówce TVN

Jednak nie wszystkie panie wybrały "bezpieczne" kroje. Część gwiazd postanowiła nieco zaszaleć. I tak Magda Gessler (72 l.) pojawiła się w obszernej czerwonej sukni, Dorota Szelągowska (45 l.) w jasnożółtym garniturze, a Anna Dereszowska (45 l.) w sukience, która przypominała mundurek stewardessy!

Aktorka zagrała w nowym serialu TVN - "Młode gliny". Podczas prezentacji formatu Dorota Wellman (64 l.) stwierdziła, że "skradziono jej radiowóz". Następnie zażartowała z wieku aktorów, bowiem na scenie pojawili się Dereszowska, Zofia Zborowska-Wrona (38 l.) i Robert Koszucki (48 l.).

Anna Dereszowska chyba przeczuwała, że może stać się kolejną ofiarą żartów, dlatego postanowiła sama skomentować swoją stylizację:

Dzisiaj w roli stewardessy. Zapraszam państwa na lot TVN - powiedziała z uśmiechem.

Znana z ciętego języka Wellman nie przepuściła jednak okazji i spoglądając na nogi aktorki rzuciła:

Mnie ukradli radiowóz, tobie spodnie.

Komentarz prezenterki wywołał salwę śmiechu na sali.

Zobacz również: Wzruszający hołd dla Bożeny Dykiel. Tak pożegnali ją na ramówce TVN

26

QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie