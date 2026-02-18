Ferie 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Kalendarz Ministerstwa Edukacji nie pozostawia złudzeń – przełom stycznia i lutego to moment, kiedy w polskich domach zaczyna się gorączkowe pakowanie walizek. Uczniowie z województwa śląskiego mają ten komfort, że raj dla narciarzy mają niemal pod nosem. Zamiast dalekich podróży, wielu wybiera sprawdzone rozwiązania. Czy można wymarzyć sobie lepszy scenariusz na zimowe szaleństwo?

Oto najlepsze miejsce na ferie zimowe w Beskidzie Śląskim

Choć konkurencja nie śpi, to właśnie Szczyrk wyrasta na absolutnego lidera. To tutaj bije zimowe serce regionu. Położony malowniczo w dolinie rzeki Żylica, kurort ten oferuje coś, czego szukają wszyscy: rozbudowaną infrastrukturę narciarską i trasy, które zadowolą zarówno wytrawnych sportowców, jak i stawiające pierwsze kroki na nartach dzieci. Czy to właśnie ten uniwersalizm przyciąga tu co roku takie tłumy?

Szczyrk Mountain Resort to nazwa, która elektryzuje narciarzy. Kilkadziesiąt kilometrów tras i nowoczesne kolejki to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. To miasto tętni życiem także poza stokiem. Marzy wam się kulig z pochodniami w scenerii jak z bajki? A może relaks w strefie wellness po wyczerpującym dniu? Tutaj klimat typowego górskiego kurortu czuć na każdym kroku, a regionalne karczmy kuszą zapachami, którym trudno się oprzeć.

To nie koniec atrakcji. Coraz głośniej mówi się o nowej modzie, która opanowuje stoki – trasy skiturowe biją rekordy popularności. Szczyrk idealnie łączy sportowe emocje z luksusem wypoczynku. Dzięki bogatej ofercie noclegowej i niesamowitym widokom, miasto to od lat dzierży tytuł zimowego serca Beskidu Śląskiego. I nic nie wskazuje na to, by miało go oddać.

Zobaczcie to malownicze miejsce na zdjęciach:

10

Malownicze miasto u podnóża Skrzycznego i Klimczoka

To niewielkie miasto skrywa w sobie wielką historię. Otoczone majestatycznymi szczytami Skrzycznego i Klimczoka, stanowi idealną bazę wypadową. To właśnie te góry przyciągają turystów. Co ciekawe, dynamiczny rozwój Szczyrku to nie kwestia ostatnich lat. Już w połowie XX wieku dostrzeżono jego potencjał, a po II wojnie światowej stał się on jednym z kluczowych punktów na narciarskiej mapie Polski.

Dziś to miejsce, które tętni życiem przez całą zimę. Turyści znajdą tu nie tylko świetne warunki do szusowania, ale i to, co tygrysy lubią najbardziej – górskie krajobrazy i bogatą ofertę rozrywkową. Lokalne restauracje i miejsca typu après-ski sprawiają, że zabawa nie kończy się wraz z zamknięciem wyciągów. Czy Szczyrk obroni swoją pozycję w nadchodzącym sezonie? Wszystko wskazuje na to, że tak.