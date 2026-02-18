Mieszkaniec Chorzowa dopuścił się obrzydliwego czynu

Do realizacji doszło 11 lutego 2026 roku na terenie miejscowości Jędrzychowice w województwie dolnośląskim. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach zatrzymali 58-letniego mieszkańca Chorzowa, który od 24 listopada 2025 roku był objęty listem gończym. Nakaz jego zatrzymania wydał Sąd Rejonowy w Gliwicach w związku z prawomocnym wyrokiem za przestępstwo seksualne popełnione wobec osoby małoletniej.

Sprawa została przejęta przez katowickich funkcjonariuszy w styczniu 2026 roku od Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Od tego momentu rozpoczęła się intensywna praca operacyjna mająca na celu ustalenie aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego. Z zebranych informacji wynikało, że mężczyzna przebywał poza granicami kraju, głównie na terenie Niemiec, gdzie próbował ukrywać się przed organami ścigania i uniknąć odbycia zasądzonej kary.

Policjanci analizowali zgromadzone materiały, sprawdzali powiązania osobowe oraz możliwe miejsca pobytu 58-latka. Współpracowali także z innymi jednostkami oraz służbami, weryfikując napływające informacje. Ustalono, że w lutym 2026 roku mężczyzna może pojawić się na Dolnym Śląsku, w rejonie wsi Jędrzychowice.

Zaskoczyli podejrzanego na stacji paliw

W środę, 11 lutego, funkcjonariusze przeprowadzili zaplanowaną realizację. Do zatrzymania doszło na parkingu w pobliżu jednej ze stacji paliw. Poszukiwany był wyraźnie zaskoczony obecnością policjantów, jednak nie podejmował próby ucieczki ani nie stawiał oporu. Został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji, gdzie wykonano niezbędne czynności procesowe.

Zatrzymany 58-latek został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę dwóch lat pozbawienia wolności. Dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy kolejna osoba poszukiwana listem gończym została doprowadzona przed wymiar sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób, potocznie określani jako „łowcy głów”, specjalizują się w tropieniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Zajmują się sprawami dotyczącymi najpoważniejszych przestępstw, a ich działania często mają charakter międzynarodowy. Wymagają one wielomiesięcznej, skrupulatnej pracy operacyjnej, analizy informacji oraz ścisłej współpracy z innymi służbami w kraju i poza jego granicami.