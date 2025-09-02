Dorota Szelągowska i Ola Kwaśniewska były bliskimi przyjaciółkami około 20 lat temu, kiedy obie pracowały w TVN.

Szelągowska, będąc w związku z Adamem Sztabą, zeswatała Kwaśniewską z Kubą Badachem, zapraszając ich na spotkanie.

Obecnie kontakt między Szelągowską a Kwaśniewską jest mniejszy, ale nadal utrzymują pozytywne relacje, a Kwaśniewska wspierała Szelągowską podczas promocji jej książki.

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach. Zaczęło się na balkonie

Ola Kwaśniewska i Dorota Szelągowska kiedyś uznawane były za prawdziwe "psiapsi". Obie dziennikarki związane były z TVN. Córka byłego prezydenta RP prowadziła program "Kulisy Tańca z gwiazdami", była też reporterką "Dzień dobry TVN". Z kolei Szelągowska współpracowała z TVN m.in. przy produkcji śniadaniówki i "Tańca z Gwiazdami". To właśnie za sprawą ówczesnej przyjaciółki Aleksandra Kwaśniewska zaczęła spotykać się z Kubą Badachem, czyli swoim przyszłym mężem. Dorota Szelągowska była wówczas związana z Adamem Sztabą. Co ciekawe, zanim para wzięła ślub, zeswatała ze sobą prezydentównę i wokalistę.

Bardzo marzyliśmy o tym, by Ola i Kuba się poznali. Zaprosiliśmy ich kiedyś do siebie. Wszystko zaczęło się więc na naszym balkonie

- zdradził kiedyś Sztaba w rozmowie z RMF FM. Teraz informację o swataniu Kuby Badacha i Oli Kwaśniewskiej potwierdziła Dorota Szelągowska.

Dorota Szelągowska o Oli Kwaśniewskiej: "Z Olką rzeczywiście miałyśmy taki czas, zanim ją zeswatałam z Kubą"

W wywiadzie dla portalu Świat Gwiazd dziennikarka i projektantka wnętrz wspominała czasy przyjaźni z córką byłego prezydenta RP.

Z Olą Kwaśniewską bardzo mocno się przyjaźniłyśmy, byłyśmy sąsiadkami, ale to było 20 lat temu. Nadal ją uwielbiam, to jest osoba z tak wspaniałym poczuciem humoru, tak fantastyczna. Czekam aż napisze jakąś książkę. Z Olką rzeczywiście miałyśmy taki czas, zanim ją zeswatałam z Kubą

- zdradziła Dorota Szelągowska. Dziś panie mają ze sobą mniejszy kontakt, co nie oznacza, że całkowicie on ustał. Ola Kwaśniewska na przykład prowadziła autorskie spotkanie przy okazji promocji książki projektantki.

Ona bardzo dobrze mnie zna. Fantastyczna osoba. To jest jedna z takich osób, że kiedyś byłyśmy bardzo blisko, ale przeróżne rzeczy się pozmieniały. I to, że ona weszła w małżeństwo i to, że ja wyszłam z małżeństwa i to, że się przeprowadziłyśmy, milion rzeczy. Natomiast nadal to jest cudowna, fantastyczna osoba

- podkreśliła gwiazda TVN.

Aleksandra Kwaśniewska jest żoną Kuby Badacha od 2012 roku. Wcześniej związana była z florecistą Wojciechem Szuchnickim. Para była nawet zaręczona. Z kolei Dorota Szelągowska trzykrotnie wychodziła za mąż i tyle razy się rozwodziła (z Pawłem Hartliebem, z Adamem Sztabą i Michałem Wawrą). Obecnie dziennikarka jest w nieformalnym związku z Wojciechem Wysockim.

