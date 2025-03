Ola Kwaśniewska i Kuba Badach szaleją ze szczęścia! Wiele wyrzeczeń, ale warto było. Oto dowód!

Kuba Badach wyszedł z cienia Oli Kwaśniewskiej

To małżeństwo często stawianie jest za wzór. W polskim świecie show-biznesu tak świetnie dogadującej się pary można ze świecą szukać. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach ślub wzięli w 2012 roku, a o kryzysach w ich związku zupełnie nic nie słychać. Przeciwnie. Z każdym rokiem córka byłego prezydenta i muzyk potwierdzają, że są dla siebie stworzeni. Szczęście w ich życiu prywatnym przeplata się z sukcesami zawodowymi. Kuba Badach, który wiele lat znajdował się w cieniu Oli Kwaśniewskiej, po tym, gdy został trenerem w show TVP "The Voice of Poland", awansował do gwiazdorskiej ekstraklasy. Na dodatek muzyk był bardzo chwalony przez uczestników programu, w tym przez zwyciężczynię ostatniej edycji "The Voice od Poland" - Annę Iwanek. Nie tylko stwierdziła ona, że mąż Oli Kwaśniewskiej to "najlepszy trener na świecie", lecz także zdradziła, jaki Kuba Badach jest za kulisami.

Ola Kwaśniewska potwierdziła! A więc Kuba Badach nie żartował. "Wiem, że to nie zawsze jasne"

Bardzo dużo anegdot opowiada i to jest super, bo kiedy my wchodziliśmy tam, zestresowani i przejęci, przychodził Kuba, opowiadał kilka historii i wszyscy byli luźni

- ujawniła w rozmowie z Jastrząbpost.pl. Udział artysty w "The Voice of Poland" sprawił, że jego grafik stał się jeszcze bardziej napięty, co siłą rzeczy jakoś tam musiało odbić się na małżeństwie.

Czas wolny to jest towar w tej chwili najbardziej deficytowy w moim życiu i w rodzinie, więc staramy się z żoną właśnie w tej chwili już tak poukładać kalendarz, żeby od przyszłego roku znaleźć balans pomiędzy pracą a byciem po prostu ze sobą

- mówił Kuba Badach w rozmowie z "Na żywo".

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach odnieśli wielki sukces! "Och!"

Plusem jest to, że Ola Kwaśniewska od czasu do czasu pracuje razem z mężem. To ona jest autorką tekstów do niektórych piosenek wokalisty. Córka pary prezydenckiej potrafi sprawić, by utwór miał wielkie emocje.

Na płycie "Oldschool" po raz pierwszy pracowałem z Olą, moją żoną. Nawiązaliśmy współpracę twórczą. Ola właściwie wtedy uratowała mi sytuację, ponieważ brakowało mi kilku tekstów na ten album. I Ola mówi: "słuchaj, może ja spróbuję coś napisać". Napisała tekst do "Wall of Kindness". Jak położyła mi ten tekst na biurku, to po prostu popłakałem się, jak to przeczytałem. To jest piękna historia. Taki list ojca do nowonarodzonego dziecka

- wspominał kiedyś Kuba Badach w rozmowie z Radiem dla Ciebie. Teraz para świętuje kolejny sukces. Kosztować on musiał wiele wyrzeczeń, ale warto było. Ola Kwaśniewska pokazała nawet dowód! Chodzi o utwór utwór "Coś w tej porze dnia", który znalazł się na wysokim piątym miejscu w 178. notowaniu Radia 357. Słowa do tego kawałka napisała właśnie Ola Kwaśniewska, a muzykę skomponował Kuba Badach.

Och!

- napisała córka Aleksandra Kwaśniewskiego, pokazując screen z listą przebojów. Gratulacje!

