Marcela Leszczak prosi o modlitwę za bliską osobę! "Wydarzył się nieszczęsny wypadek"

Aleksandra Kalita
2026-02-18 10:55

Marcela Leszczak zazwyczaj jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jednak w ostatnich dniach znacznie ograniczyła swoją internetową działalność. Okazuje się, że rodzina modelki przechodzi teraz przez bardzo trudny czas. Doszło bowiem do poważnego wypadku. Leszczak ze szpitala zwróciła się do obserwujących z prośbą o modlitwę.

Marcela Leszczak już pocieszyła się po rozstaniu

Kilka miesięcy temu głośno było o rozstaniu Marceli Leszczak (33 l.) i Michała Koterskiego (46 l.). Poznali się na początku 2016 roku i wszystko potoczyło się ekspresowo. Po zaledwie kilku tygodniach byli już zaręczeni, a krótko po tym przekazali, że spodziewają się dziecka. Jednak ani pierścionek, ani dziecko nie zapewniło im stabilizacji. Para na zmianę rozchodziła się i schodziła.

W 2019 roku modelka poinformowała, że zerwała zaręczyny. Aktor przez chwilę spotykał się z młodszą koleżanką po fachu, ale ostatecznie wrócił do byłej narzeczonej. Na początku 2024 roku wzięli cichy ślub, ale nie doczekali drugiej rocznicy ślubu. Michał Koterski w ramach pocieszenia kupił sobie luksusowy samochód, a Marcela Leszczak cieszyła się życiem singielki.

Nie pozostała nią jednak za długo. Od niedawna łączona jest z pewnym biznesmenem z Trójmiasta. Niedawno zwiedzali razem Włochy. Marcela wydaje się być zakochana po uszy, a nowy ukochany również nie kryje się z uczuciem.

Marcela Leszczak prosi o modlitwę!

Modelka, która do tej pory była bardzo aktywna na Instagramie, ostatnio znacznie ograniczyła swoją internetową działalność. Dopiero po pewnym czasie Marcela Leszczak przekazała, że doszło do wypadku, w którym została poszkodowana bliska jej osoba. Opublikowała zdjęcie z książką "Cuda świętej Rity. Świadectwa i modlitwy". 

Kochani, rzadko przepadam tak na kilka dni, ale zaraz po niedzielnej wizycie w "PnŚ" wydarzył się nieszczęsny wypadek w mojej rodzinie - przekazała.

W dalszej części wpisu dodała, że w najbliższych dniach będzie czuwać w szpitalu. Poprosiła też swoich obserwujących o modlitwę.

Spędzam najbliższy tydzień w szpitalu w Poznaniu, także proszę Was o modlitwę w intencji zdrowia mojego bliskiego członka rodziny. Wierzę, że zdziałają cuda - poprosiła Leszczak.

MARCELA LESZCZAK