Od lat Steczkowska należy do czołówki polskiej sceny muzycznej, a jej kariera pełna jest spektakularnych momentów. Do tej pory opiekę nad karierą Steczkowskiej sprawował Łukasz Wojtanowski, właściciel Royal Concert. Niedawno na jaw wyszło, że znana wokalistka zakończyła współpracę z mężczyzną.

Skandal w świecie muzyki? Nowy management Steczkowskiej odsłania kulisy

Kilka tygodni temu Leon Myszkowski oficjalnie poinformował fanów na grupie "Poszkodowani przez Royal Concert", że to on i jego firma przejęli pełną odpowiedzialność za zarządzanie karierą Justyny Steczkowskiej. W odpowiedzi na pytanie fana, który nie otrzymał zwrotu za bilet, Leon napisał krótką, lecz treściwą odpowiedź.

Nie proszę Pana, kontaktuje się Pan z nowym managementem Pani Justyny Steczkowskiej, czyli Firmą LM Company. Zapewne chodzi Panu o Pana Łukasza Wojtanowskiego i jego brata Michała, współpraca z tymi ludźmi została zakończona z uwagi na błędy w dokumentacji, niedotrzymywanie warunków umów oraz nieprawidłowości finansowe. Jeśli nie odzyskał Pan biletów polecam złożyć zawiadomienie do odpowiednich organów w związku z działalnością tych dwóch Panów oraz firm Royal Concert i MW production - napisał Myszkowski.

W rozmowie z portalem pudelek.pl Leon przyznał, że od końca ubiegłego roku aktywnie kieruje wszystkimi aspektami kariery Steczkowskiej.

Sprawy starego Managementu są już zamknięte. W zeszłym roku, z uwagi na bardzo dużą ilość aktywności, koncertów oraz konkurs Eurowizji, dołączyłem do Managementu, wspierając go pod kątem bookingowym. Z końcem zeszłego roku moja firma całkowicie przejęła obowiązki Managementu. Obecnie już wszędzie widnieje ta informacja. Sprawy tamtej firmy nie są naszymi już od dawna - to dwa osobne podmioty. Przed nami bardzo pracowity rok, 30-lecie artystycznej działalności Justyny. Obecnie głównie na tym się skupiamy i będziemy wdzięczni za wspieranie nas w tej drodze - wyjawił dziennikarzom.

Mimo zakończenia współpracy, na instagramowym profilu Wojtanowskiego wciąż widnieją informacje sugerujące, że to on zajmuje się interesami Steczkowskiej, co może wywoływać pewne zamieszanie wśród fanów, a także mediów.

