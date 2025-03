Małgorzata Rozenek zmiażdżona przez farmaceutkę! Pani z apteki wali konkretami

Małgorzata Rozenek a zabiegi medycyny estetycznej i suplementy

Małgorzata Rozenek-Majdan to dziś prawdziwa instytucja. Celebrytka ima się różnych zajęć i na każdym polu odnosi spore sukcesy. O ile jej telewizyjna kariera raczej większych emocji nie wzbudza, o tyle jej zamiłowanie do suplementów, które poleca innym ludziom, wywołuje potężne kontrowersje. Ostatnio jeden z internautów z ironią stwierdził, że jedna z reklam jest "bardzo wiarygodna". - To na pewno od tych suplementów tak się Pani zmieniła - dodał z przekąsem, najpewniej nawiązując do zabiegów medycyny estetycznej, który poddawała się Małgorzata Rozenek. Ona sama do różnych zaczepek odniosła się na specjalnym nagraniu opublikowanym na Instagramie. - Ja się suplementuję od 15 lat. Zarzucanie komuś, że w XXI wieku dla osób, które są po różnych zabiegach medycyny estetycznej, z doczepami i żelem na paznokciach, reklamowanie suplementów to wprowadzanie ludzi w błąd, uważam za mocno nietrafione - oceniła. Do sieci jednak wpadło jeszcze inne nagranie. Tym razem zamieściła je farmaceutka Hanna Przerada, która na Instagramie prowadzi konto "gapownik_farmaceutyczny". Pani z apteki nie miała litości dla Małgorzaty Rozenek!

Farmaceutka miażdży Małgorzatę Rozenek. Wali konkretami!

Wideo przeplatane jest wypowiedziami farmaceutki i Małgorzaty Rozenek. Ekspertka odnosi się do reklamy jednego z suplementów mającego eliminować nadmiar obrzękowej wody w organizmie. Wali konkretami!

Obrzęki mogą być spowodowane jakimiś chorobami lub przyjmowanymi lekami. Także jeżeli coś takiego się dzieje i Was niepokoi, no to wiadomo, że idziemy do lekarza

- tłumaczy rozsądnie Hanna Przerada. Po chwili dodaje: "a jeżeli rzeczywiście przygotowujecie się na jakieś wazne wydarzenie...". W tym momencie farmaceutka urywa i "wjeżdża" Małgorzata Rozenek.

Oczywiście nie każdy ma sesje okładkowe czy zdjęcia, ale prawie każdy z nas ma jakieś ważne spotkania rodzinne, jakieś ważne wystąpienia w pracy, albo chociażby wakacje. To właśnie wtedy, słuchajcie, taki preparat, który pozbawia nadmiaru wody w organizmie...

- mówi celebrytyka. I znów następuje kontra ze strony ekspertki.

Po prostu zdrowy styl życia to jest podstawa. Jeżeli czujecie się opuchnięci, no to należy się nawadniać paradoksalnie, bo takie uczucie zatrzymania wody może być powodem tego, że tej wody pijemy za mało. Wow to jest niesamowita w ogóle historia. A to zatrzymanie wody w organizmie i to, że należy się jej pozbyć, żeby się czuć lepiej, no to jest głownie zabieg marketingowy skierowany w stronę kobiet

- zaznacza Hanna Przerada. To jednak nie koniec. Eksperta ostrzega przed przyjmowaniem suplementów, gdy jest wysoka temperatura. Wprost twierdzi, że "to najgłupszy pomysł pod słońcem".

Takie preparaty - jeżeli w ogole działają (...) działają moczopędnie, czyli może dojść do odwodnienia, że będzie tej wody za mało, co jest też oczywiście niebezpieczne

- podkreśla farmaceutka.

Zobacz naszą galerię: Małgorzata Rozenek-Majdan: im jest starsza, tym jest młodsza

Sonda Twoim zdaniem Gosia Rozenek jest jeszcze do siebie podobna? W życiu! Nie poznam jej na ulicy. Szkoda. Jasne, że tak. Dobrze jej robią te poprawki urody.

Małgorzata Rozenek-Majdan znów ma nową twarz. Fani sugerują aktualizację dowodu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.