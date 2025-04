Doda dała swojemu tacie piękny i drogi prezent. Co za hojność

W swoim instagramowym wpisie Małgorzata Rozenek-Majdan ogłasza start w wyborach prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej. Fani natychmiast ruszyli do komentowania. Jedni byli zachwyceni, inni zszokowani. Nie zabrakło także sceptycznych głosów. Jednak jedno jest pewne - Rozenek-Majdan po raz kolejny znalazła się w centrum zainteresowania!

Dziś ogłaszam mój start w wyborach prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej. Nie dlatego, że szukam tytułów.Nie dlatego, że chcę władzy.Ale dlatego, że mam dość patrzenia, jak w Polsce odbiera się ludziom nadzieję.Jak polityka odrywa się od codzienności, od realnych problemów, od prawdy. Przez lata pracowałam na rzecz kobiet, rodzin, dzieci, zwierząt.Walczyłam o dostęp do in vitro, o prawo do decydowania o własnym ciele, o godność i równość.I wiem jedno – Polska zasługuje na więcej. Na prezydentkę, która słucha.Na prezydentkę, która łączy.Na prezydentkę, która nie boi się mówić prawdy – nawet jeśli jest niewygodna. Dziś nie startuję sama.Startujemy razem – my wszyscy, którzy wierzymy, że Polska może być silna siłą ludzi, nie podziałów. Zaczynamy.Dołączysz? - czytamy w najnowszym poście Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan "startuje w wyborach prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej"

Ogłoszenie Małgorzaty Rozenek-Majdan momentalnie stało się tematem numer jeden w mediach społecznościowych. Część jej fanów natychmiast wyraziła poparcie, twierdząc, że celebrytka ma charyzmę i umiejętności, by kierować naszym krajem. Inni podchodzili do sprawy z przymrużeniem oka, zastanawiając się, czy to na pewno poważne oświadczenie.

Szkoda, że dzisiaj 1.04 :) - napisała Przetakiewicz. Byłoby fajnie!!!! - wyznała w komentarzu Bogna Sworowska. W ciemno idę za Tobą! - napisała Agata Młynarska.

Jeśli ktoś już zaczął analizować, jakie Małgorzata Rozenek-Majdan ma szanse w wyborach i z kim mogłaby rywalizować - czas się uspokoić. To żart na prima aprilis!

Gwiazda znana jest ze swojego dystansu do siebie i poczucia humoru, a jej instagramowy post był częścią zabawy. Czy kiedyś zdecyduje się na karierę w polityce? Kto wie! Póki co, możemy być pewni, że Rozenek-Majdan pozostaje w świecie telewizji, biznesu i mediów społecznościowych.

