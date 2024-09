Można by pomyśleć, że to słoneczna Italia! Piotr Gąsowski porusza się po stolicy skuterem, jakich wiele np. w Rzymie. Gwiazdor przesiadywał ostatnio w popularnej knajpce Adama Gesslera na placu Trzech Krzyży. Miał smutną minę. Ale jeden telefon wystarczył, by jego nastrój zmienił się na doskonały. Po krótkiej rozmowie aktor wsiadł na swojego elektrycznego rumaka i ruszył przed siebie. Kilka ulic dalej, na placu Zbawiciela czekała bowiem na niego atrakcyjna blondynka.

Piotr Gąsowski randkują z młodą blondynką

Piotr Gąsowski i jego partnerka weszli do lodziarni, gdzie raczyli się zimnymi deserami i lemoniadą. Z twarzy towarzyszki Gąsa nie znikał uśmiech! A on dwoił się i troił, by uwodzić ją podczas rozmowy. Po posiadówce wcale nie mieli ochoty się rozstawać. Aktor wyciągnął więc ze schowka drugi kask i zapiął go na głowie dziewczyny. Dopilnował, by była bezpieczna. Po chwili oboje wsiedli na skuter i ruszyli przed siebie.

NIE PRZEGAP: Piotr Gąsowski o swoich podbojach miłosnych. Miał osiem kobiet naraz

Kobiety życia Gąsowskiego. Dlaczego nigdy nie miał żony?

Piotr Gąsowski przez 14 lat był związany z Hanną Śleszyńską, a przez 11 trwał u boku tancerki Anny Głogowskiej. Dziś jest singlem, który cieszy się, że nigdy nie miał żony.

Miałem ogromne szczęście, bo kobiety, które kochałem, nigdy nawet nie starały się ograniczać mojej wolności i nigdy nie nalegały na ślub - powiedział w jednym z wywiadów.

ZOBACZ TAKŻE: Piotr Gąsowski i Anna Głogowska znowu razem?! Pocałunki w środku miasta! Mamy zdjęcia

Zobaczcie w naszej galerii, jak randkuje Piotr Gąsowski. Dobry z niego uwodziciel?