Piotr Gąsowski i Anna Głogowska znowu razem?! Pocałunki w środku miasta! Mamy zdjęcia

Piotr Gąsowski i Anna Głogowska poznali się na planie „Tańca z Gwiazdami”. Pląsy na parkiecie zakończyły się płomienną miłością. Jej owocem jest 16-letnia już dziś córka Julia. Niestety, w 2016 roku Gąsowski i Głogowska się rozstali. Zachowali jednak dobre relacje, potrafiąc nawet wyjeżdżać razem na wakacje. Przez kilka ostatnich lat oboje byli łączeni z innymi osobami. Tancerka spotykała się ponoć z Mikołajem Roznerskim. A przed rokiem ogłosiła nawet, że jest szczęśliwie zakochana. Nie chciała jednak zapeszać i nie ujawniała, kto jest nowym wybrankiem jej serca.

Piotr Gąsowski i Anna Głogowska wrócili do siebie?

Wszystko wskazuje jednak na to, że stara miłość smakuje najlepiej i naprawdę nie rdzewieje, bo ona i popularny prezenter znów mają się ku sobie.

Ostatnio Gąsowski i Głogowska umówili się na warszawskim Powiślu, by zjeść śniadanie wspólnie z córką. Ania wyjadała pomidory z talerza Piotra, a ten przybliżył się do niej i próbował ją pocałować prosto w usta! Tancerka wyglądała na speszoną, ale nie protestowała. Patrzyli sobie w oczy, uśmiechali się i wyglądali jakby… znów byli parą.

„Piotr jest taką osobą, wobec której nie można być obojętnym. Jednocześnie można go kochać, nienawidzić, tęsknić i chcieć, żeby już poszedł. Wszystkie skrajne emocje pasują do Piotra Gąsowskiego. I przez to jest taki uzależniający" – mówiła Głogowska o Gąsie na antenie TVN już po rozstaniu z nim.

Coś jest na rzeczy?

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia ze spotkania Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej.