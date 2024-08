Przyjaciel Dowbora o jego pracy w TVN dowiedział się z telewizji. "Nie będziesz miał łatwo"

Najbliższy przyjaciel Macieja Dowbora o jego angażu do śniadaniówki TVN dowiedział się z telewizji. Piotr Gąsowski wyznał, że jego kolega nie pisnął o nowej pracy ani słowem. Kiedy gwiazdor "Twoja twarz brzmi znajomo" zobaczył Dowbora podczas festiwalu TVN na scenie w Sopocie, był mocno zaskoczony. Gąsowski ostrzegł przyjaciela, co może go spotkać "w nowej rodzinie".