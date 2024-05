Wybuch w szkole w Poznaniu! Wielu poszkodowanych

Ktoś wrzucił małe kotki do worka i zostawił na pewną śmierć. Wtedy wydarzył się cud

Wybuch w Szkole Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu

Jak informuje policja w poniedziałek, 13 maja, doszło do wybuchu w czasie zajęć z fizykochemii i spalania środków gaśniczych, gdy wykorzystywano urządzenie, które miało określić temperaturę zapłonu cieczy palnej. W sali było 20 uczniów i dwóch wykładowców, ale na szczęście nie doszło do pożaru. Na miejsce nie były wzywani strażacy z zewnątrz. Szkoła poradziła sobie sama. Jak informuje policja 8 osób zostało rannych - są poparzeni. - Na miejscu pracują policjanci z komisariatu na Wildzie. Powiadomiono też prokuraturę - mówi nam Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Do sprawy będziemy wracać.

17-letni Mateusz Haremza skatowany przez "kolegę". Dawid F. na kolanach błagał matkę ofiary o wybaczenie

