Miały być święta marzeń, zostały zgliszcza. Pożar zniszczył restaurację w wigilię

Do tragedii doszło przez zwarcie prądu.

- Mały wybuch butli z podręcznego palnika pozwolił nam się zorientować w sytuacji i rozpocząć ewakuację - napisali w mediach społecznościowych właściciele restauracji.

Straż pożarna, na szczęście, szybko poradziła sobie z ogniem, ale restauracja zamieniła się w pogorzelisko… Ogień pochłonął profesjonalne wyposażenie kuchni, instalacje techniczne, zapasy i sprzęt potrzebny do pracy. Choć w posprzątaniu lokalu pomagali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnych, przed restauratorami jeszcze dużo pracy. Najsmutniejszym faktem jest to, że restauracja nie była ubezpieczona.

- Można rzec, że sami jesteśmy sobie winni, ale trudno wszystkiego dopilnować. Szczególnie kiedy tworzy się miejsce od podstaw własnymi siłami bez odpowiedniego zaplecza finansowego - opisują restauratorzy.

Teraz przed nimi naprawdę ciężkie chwile.

- Nie zrealizujemy zamówionych rezerwacji, musimy zwrócić zaliczki, musimy utrzymać pracowników, płacić ZUS i rachunki, a tak naprawdę grudniowe rezerwacje pozwoliły wyjść z zadłużenia, które powstało w ciągu tego słabego dla nas roku - dodają.

Dlatego zdecydowali się w internecie otworzyć zbiórkę na remont lokalu po tragedii. Zebrane środki zostaną przeznaczone na odbudowę i remont kuchni, zakup podstawowego wyposażenia gastronomicznego, przywrócenie instalacji niezbędnych do bezpiecznej pracy i koszty utrzymania działalności.

Pomóc można TUTAJ.