Koszmar pod Poznaniem. Nie żyje roczne maleństwo

Od takich informacji serca rozpadają się na miliony kawałków. Trudno wyobrazić sobie ból, z jakim mierzy się rodzina z regionu. Ogromna tragedia wydarzyła się w czwartek (9 maja 2024 r.) w godzinach popołudniowych. Jak podaje "Głos Wielkopolski" - w Gołusku (gmina Dopiewo) pod Poznaniem pojawili się m.in. strażacy i załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Wezwano nas do pomocy rocznemu dziecku, u którego doszło do zatrzymania akcji serca - powiedział dziennikarzom dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej. Na miejscu przeprowadzono akcję resuscytacyjną. Niestety, chłopczyka nie uratowała również reanimacja. Maluszek zmarł na miejscu. Rodzinie i bliskim dziecka składamy wyrazy współczucia. Do ustaleń służb w tej sprawie będziemy wracać w naszym serwisie.

