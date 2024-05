Szokujące, jak Maryla Rodowicz rozmawia z Duchem Świętym! Nie, to nie jest żart

Maryla Rodowicz i jej kontakty z Kościołem

Maryla Rodowicz stosunki z Kościołem ma dość skomplikowane. Kilka lat temu wybuchła potężna awantura po tym, gdy jedna z gazet napisała "prawdę" o kontaktach legendarnej artystki z Kościołem. - Przeczytałam ze zdumieniem przedruk z Dobrego Tygodnia na temat moich kontaktów z Kościołem, otóż nieprawdą jest że od momentu mojego rozstania z mężem zyskałam wsparcie Ducha Świętego i zbliżyłam się do Kościoła i tego typu brednie, że udział w Eucharystii przynosi mi ukojenie, że dużo też rozmawiam z zaprzyjaźnionym księdzem. Moje ostatnie bliskie kontakty z Kościołem miałam w wieku 8 lat, kiedy sypałam kwiatki na procesji. A wszystko opatrzone koszmarnym niekorzystnym zdjęciem. Jesteście wstrętni - piekliła się Maryla Rodowicz w specjalnym oświadczeniu. Kościół Kościołem, ale z Bogiem piosenkarka relacje ma dobre. Przynajmniej tak wynika z jej słów pochodzących z wywiadu dla Plejady.

Maryla Rodowicz o rozmowach z Duchem Świętym. Błysnęła wiedzą teologiczną

Słynna artystka wprost przyznała, że rozmawia z Duchem Świętym. Jej wywód jednak może nieco szokować. Wszystko brzmi nieco żartobliwie, ale sprawa jest poważna. - Czasem zdarza mi się rozmawiać z Duchem Świętym. Nie wiem, jak się do niego zwracać, bo nie ma imienia, więc mówię do niego: "Duchu". No przecież nie nazwę go "Zdzichem" czy "Krzychem". Mam nadzieję, że się nie obrazi. Nie wiem też, gdzie jest, czym jest i jak wygląda. O ile w ogóle ma jakiś wygląd. Pewnie nie. Ale wyobrażam sobie, że siedzi u mnie w domu na regale - w miejscu, gdzie wieczorem odbija się światło z ogrodu - wyznała Maryla Rodowicz. Przy okazji błysnęła wiedzą teologiczną. - Uważałam na lekcjach religii, więc wiem, że Duch Święty, Bóg i Syn Boży to jedna osoba. Wszystko więc jedno do kogo się zwracam. Gdy rozmawiam z Duchem Świętym, to tak jakbym prowadziła dialog z Bogiem - fachowo zauważyła królowa polskiej estrady.

