Finał szóstej edycji "Sanatorium miłości". Wybrano króla i królową turnusu. Widzowie TVP podzieleni

Finał 6. edycji "Santorium miłości"

Zakończył się szósty sezon "Santorium miłości". W niedzielę, 12 maja wieczorem widzowie TVP obejrzeli finałowy odcinek miłosnego show, w którym zamieszczono relację z wielkiego balu seniorów na zakończenie turnusu. Ostatnie chwile w Krynicy przyniosły kilka niespodzianek.

Elżbieta próbowała umówić się na bal ze Stanisławem, jednak ten związany słowem danym Małgorzacie, grzecznie odmówił. Z kolei Maria z łodzi zaprosiła na bal Andrzeja, a ten z radością przyjął ofertę i towarzyszył seniorce podczas imprezy. Wcześniej jednak zaskoczył pozostałych kuracjuszy, a szczególnie Teodozję opowieścią o pocałunku pomiędzy nimi. - Andrzej wymyśla, mówi nieprawdę. To było przykre. Przyjaźń, którą poczułam do Andrzeja, okazała się nieprawdziwa. Ma fantazje, które nie miały miejsca i które nie będą miały miejsca - skomentowała zbulwersowana seniorka.

Tadeusz w końcu zdecydował się wyznać swoje uczucia Janinie, nie padły jednak konkretne deklaracje, na które liczyła kobieta. Powracająca do programu na samo zakończenie Maria Liuza skomentowała z kolei relację Małgorzaty i Stanisława. - Widzę, że Staszek i Gosia mają się ku sobie. Teraz jest wielka miłość. Wyszłam z tego programu, a po trzech dniach był już w ramionach innej kobiety. Gdybym ja była, to bym go „zablokowała” - wyznała Majka.

Maria i Stanisław zwycięzcami "Sanatorium miłości". Opinie widzów bardzo podzielone

Sporym zaskoczeniem był również wybór królowej i króla turnusu. Kuracjuszką edycji seniorzy wybrali Marię. Królem został Stanisław. Oboje byli mocno zaskoczeni takim obrotem spraw. Podobnie widzowie, nie kryli zdziwienia. W komentarzach pojawiły się bardzo sprzeczne opinie na temat 6. edycji "Santorium miłości" i jej bohaterów. Od zachwytów i stwierdzeń, ze to najlepsza edycja od początku programu, po mocne słowa krytyki. "Bardzo dziwny dobór postaci i charakterów. Za dużo dram, wywlekań osobistych i chorej rywalizacji. Tym razem nie wyszło. Niektóre panie nie kontrolowały emocji. Z panami też było dziwnie", "Ja uważam że to była najgorsza edycja. Tyle zazdrości, obgadywań, wręcz polowań na facetów jeszcze w żadnej edycji nie było".

Zgadzacie się z tymi opiniami?

Galeria: Zobacz w galerii zdjęcia z balu na zakończenie "Sanatorium miłości"