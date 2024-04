"Taniec z gwiazdami": Odcinek 6.

APA 19:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

"Dancing with with the Stars. Taniec z Gwiazdami" to najpopularniejszy program rozrywkowy w Polsce. Aktualnie trwająca edycja przyciąga przed telewizory tłumy i budzi ogromne emocje. Jak będzie w najnowszym odcinku i z kim się pożegnamy? Zapraszamy do prześledzenia naszej relacji na żywo!