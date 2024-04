"Taniec z gwiazdami" przegra z wyborami? Podjęto ważną decyzję!

"Dancing with with the Stars. Taniec z Gwiazdami" przyciąga Polaków. Co z jego emisją w wybory?

Jak wynika z raportu wirtualnemedia.pl "Dancing with with the Stars. Taniec z Gwiazdami" śledzi średnio 1,87 mln widzów. To o wiele więcej niż w poprzednich edycjach. Można się tutaj też dopatrzeć jednej kluczowej różnicy - zmiana emisji. Obecny sezon emitowany jest w niedzielę, poprzednie w poniedziałki.

Patrząc na popularność programu, fani dopatrzyli się pewnego problemu. "Dancing with with the Stars. Taniec z Gwiazdami" ma emisję tego samego dnia do wybory samorządowe 2024. A jak wiadomo, Polsat na pewno zaplanował wieczór wyborczy oraz wyniki exit poll. Wiele osób zwątpiło, czy zobaczą tego dnia swój ukochany program.

Według informacji portali Wirtualna Polska, "Dancing with with the Stars. Taniec z Gwiazdami" normalnie poleci w wybory samorządowe 2024.

- Osoba zatrudniona na Ostrobramskiej zdradziła nam, że w przerwie reklamowej prawdopodobnie nastąpi połączenie ze studiem, z którego nadawany będzie wieczór wyborczy - przekazała Wirtualna Polska.

Wieczór wyborczy ma za to zostać wyemitowany na antenie Polsat News.