Roksana Węgiel pokazała fotkę z wesela. Jej suknia wbija w fotel. Ale czy TAK wypada?

Od wielu miesięcy oczy wielu Polaków zwrócone są na nią. Roksana Węgiel rozgrzewa sieć poczynaniami zawodowymi, ale i tym, co dzieje się w jej prywatnym życiu. A na obu biegunach u młodej artystki wrze. Roxi nie może narzekać ani na nudę zawodową, ani towarzyską, ani prywatną. Dziewiętnastolatka niedawno zakończyła udział w "Tańcu z gwiazdami" plasując się na drugiej pozycji i zyskując jeszcze większe grono fanów, zachwyconych jej talentem. Pojawiła się na największych festiwalach muzycznych w Polsce - w Sopocie i Opolu, nagrywa nowe piosenki i przygotowuje się do wielkiej klubowej trasy koncertowej. Prywatnie także nie narzeka, po sekretnym ślubie cywilnym z Kevinem Mglejem, młodzi szykują się do uroczystości kościelnych i wesela z prawdziwego zdarzenia, które zorganizować ma Izabela Janachowska. W ostatni weekend znaleźli jednak chwile, by towarzyszyć znajomym w tej podniosłej uroczystości.

Roxie Węgiel w CZARNEJ sukience na weselu. Zła wróżba dla nowożeńców?

Nie obyło się bez kontrowersji. Roksana Węgiel wybrała bowiem na tę okazję bardzo odważną kreację. W oczy rzucał się głęboki dekolt sukni mocno eksponujący wdzięki młodej wokalistki. W kreacji o nieco bieliźnianym fasonie od god save queens Roksana wyglądała jak wamp, a nie (jeszcze) nastolatka. W porównaniu z ubraną w zwiewny róż Julią Wieniawą prezentowała się bardzo poważnie. Wątpliwości budzi także wybór koloru suki na taką imprezę. Czerń jest oczywiście niezwykle szykowna, ale jako kolor żałoby bywa źle widziana na ślubach i weselach.

Mówi się bowiem, że żałobny kolor stroju weselników może przynieść nieszczęście młodej parze. Nawet jeśli odrzucić wszelkie przesądy, to czerni i kolorów bardzo ciemnych na wesele zwyczajnie nie wypada zakładać. Tego typu faux pas popełniła na przykład Victoria Beckham. Gwiazda na ślub Meghan Markle i księcia Harry’ego wybrała ciemnogranatową sukienkę, za co spotkała ją mocna krytyka. Jak sądzicie, czy kolory ubrań weselników mają jakieś znacznie. Założyłybyście czarną kreację na wesele bliskich?

Co ciekawe, Roxie Węgiel w tej kreacji już się wcześniej zaprezentowała szerokiemu gronu. To właśnie w tej, wartej 1300 zł sukni, Roxie odbierała nagrodę Super Expressu w Opolu. W naszej galerii możecie dokładnie przyjrzeć się, jak młoda wokalistka prezentowała się na uroczystości. Jak Wam się podoba?

