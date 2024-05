Roksana Węgiel z ukochanym na romantycznych kadrach. Są już po ślubie?

Roksana Węgiel znalazła już miłość na całe życie

Roksana Węgiel miała trzynaście lat, gdy wygrała program "The Voice Kids". Młodziutka wokalistka dosłownie dorastała na oczach widzów, a część z nich nadal widzi w niej dziecko. Być może też właśnie dlatego, jej związek ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem wzbudza tak wielkie zainteresowanie. Część fanów 19-latki wręcz nie kryje swojego oburzenia. Para jednak nie przejmuje się krytycznymi komentarzami i nie tylko cieszy się swoim towarzystwem, to jeszcze szykuje się do ślubu.

"W miłości przede wszystkim działam spontanicznie. To jest moment, nigdy tego nie przewidzisz. Ja nigdy nie myślałam, że poznam tak szybko miłość swojego życia i po prostu to się stało. [...] Wiadomo, jako mała dziewczynka myślałam o tym, że kiedyś bym chciała mieć męża, rodzinę, piękną suknię ślubną, ale nie miałam w głowie jakichś deadlinów, kiedy ma się to wydarzyć, chociaż wiesz, jak to jest... jak masz 8 lat, to myślisz, że w wieku 18 to ty już jesteś stary. Być może wtedy myślałam 'no, jak będę mieć 20 lat, to będę już miała właśnie męża, dom'. Może to jest jakaś afirmacja? Nie wiem, ciężko stwierdzić, ale tak naprawdę ta miłość przyszła niespodziewanie" - mówiła niedawno w rozmowie z Radiem Eska.

Roksana Węgiel wzięła ślub w tajemnicy?

Co ciekawe, od kilku tygodni pojawiają się doniesienia według których zakochani mają być już po ślubie. Portal Shownews.pl donosił, że pod koniec marca para wzięła cichy ślub cywilny. Podobno zdecydowali się na taki krok przez zły stan zdrowia babci pana młodego. Do tego udział piosenkarki w "Tańcu z Gwiazdami" miał uniemożliwić organizację uroczystego wesela. Nic jednak straconego, ponieważ ślub kościelny ma odbyć się w sierpniu. Roksana Węgiel wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej wiara oraz ślub kościelny.

"Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. Dla mnie to jest bez sensu brać ślub, kiedy jakby jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim jakby uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć te 'Przysięgam'" - wyznała piosenkarka.

Sami zainteresowani nie odnieśli się do tej porty do ostatnich doniesień. Jednak na serdecznym palcu Roksany można dostrzec nie tylko pierścionek zaręczynowy, ale również obrączkę. Zdjęciem obrączki pochwaliła się w mediach społecznościowych sama piosenkarka. Mimo to, na temat domniemanego zamążpójścia milczy jak zaklęta. Ubiegły weekend spędziła z partnerem w Pradze. Na Instagramie pokazała kilka romantycznych kadrów z ukochanym. Jej fani nie szczędzą zachwytów w komentarzach.

