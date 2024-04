Agata i Piotr Rubikowie WRACAJĄ do Polski! Znamy konkretną datę! "Kupiliśmy bilety do Polski"

Ojciec Roksany Węgiel o ślubie córki

Roksana Węgiel jest już (chyba) po ślubie z Kevinem Mglejem. Świadczyć o tym ma przede wszystkim wpis do bazy przedsiębiorców CEiDG, w którym Roxie widnieje już z podwójnym nazwiskiem (Węgiel-Mglej). Oprócz tego piosenkarka wrzuciła na Instagrama zdjęcie męskiej dłoni z piękną obrączką. Przy fotografii widniał wymowny podpis "my love". Na dodatek spostrzegawczy fani zauważyli, że Roksana Węgiel podczas ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami" miała na swoim palcu biżuterię, która wyglądała jak obrączka. Co ciekawe, we wspomnianej bazie przedsiębiorców w rubryce "małżeńska wspólnota majątkowa" widnieje "nie", czyli Roxie i Kevin Mglej mają rozdzielność majątkową. A może wcale jeszcze nie są małżeństwem? Pytany bowiem o ślub córki, ojciec Roksany Węgiel wydawał się być zaskoczony. - Nic mi na ten temat nie wiadomo - wypalił w rozmowie z Party. To tylko pogłębiło zamęt. A może po prostu piosenkarka i biznesmen wzięli na razie tylko tajny ślub cywilny, o którym nie wie nawet rodzina? To może być właściwy trop.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Roksana Węgiel

Ślub kościelny Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Roxie już w zeszłym roku w rozmowie z portalem Shownews.pl wyraźnie podkreśliła, jak ważne i dla niej, i dla Kevina, jest zawarcie małżeństwa w kościele. - Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. Dla mnie to jest bez sensu brać ślub, kiedy jakby jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim jakby uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć te "Przysięgam" - zaznaczyła Roksana Węgiel. Możliwe zatem, że czeka nas jeszcze drugi ślub Roxie z Kevinem Mglejem. A może jednak... pierwszy? No ale skąd w takim razie zmiana nazwiska i obrączki? Jedno jest pewne: małżonkowie (?) są ze sobą szczęśliwi, a cała Polska jest w szoku.

