Tym razem Szpak przeholował. Wystąpił w koronie cierniowej, jak Jezus! "To profanacja"!

Szpak zapozował jako Jezu Chrystus! Profanacja?

Michał Szpak uwielbia szokować. Gwiazdor muzyki pop od zawsze nosi się w ekstrawaganckim stylu, z długimi włosami i całą masą świecącej biżuterii. Tym razem gwiazdor wziął udział w tworzeniu dzieła malarza Krzysztof Powałki. Artysta twierdzi, że Szpak do samego końca nie miał pojęcia, do czego tak naprawdę pozuje. I tak powstało dzieło pod tytułem "Rajski ogród".

"Michał do samego końca nie wiedział, co powstanie"

- Obraz wzbudził dużo kontrowersji, ale chyba musiał powstać w takiej właśnie formie. Moja artystyczno- socjologiczna teza sprawdza się... ✊😑✊ - napisał Krzysztof Powałka na swoim profilu na Instagramie. Autor dzieła opisał dokładnie, jak doszło do tego, że Michał Szpak został namalowany jako Jezus Chrystus w koronie cierniowej. - A tak to było... Pomysł powstał w połowie 2023 roku, trochę pod wpływem Autoportretów Malczewskiego, a trochę pod wpływem Albrechta D. Prawdę mówiąc myślałem o sobie... (tak już wiem, po dostaniu kilku emaili, że to zło ☺️)Chcąc dodać trochę innego ciężaru w wymowie i ideii poprosiłem o pozowanie Michała Szpaka, z którym miałem już kontakt wcześniej... :). Ucieszyłem się, że się zgodził. ❤️ Przegadaliśmy później temat, jakie mogą powstać kontrowersje, zgrzyty i niezrozumienie - cóż takie jest malarstwo, albo przynajmniej takie powinno być.Michał do samego końca nie wiedział co powstanie, forma malarska, w fazie koncepcyjnej, zmieniała się... Aż w końcu dostała odpowiednią formę, skonstruowaną przez mnie tak, żeby było na pograniczu... 😁 I wzbudzało emocje ☺️🤘 Tak Jak Michał Szpak - wciąż balansując, aby być sobą ❤️🌈❤️ Otwórzcie oczy, patrzcie w głąb... Nie slizgajcie się po powierzchni. To nie Ameryka 😁☺️ to PL 😉✊

"Piekło" pod "Rajskim ogrodem"

Pod postem, który promuje obraz, na którym Szpak wciela się w rolę Jezusa Chrystusa, rozpętało się prawdziwe "piekło" w komentarzach. Nikt obok Szpaka-Jezusa w dżinsach nie przechodzi obojętnie. Ale, jak informuje autor obrazu, "Rajski ogród już został sprzedany do prywatnej kolekcji.

- Nie wiem, czy to bardziej straszne, czy smutne. Jezus jest świętością i tyle. Mieszka w każdym z nas, jeśli chcemy, ale to konkretny Bóg, który absolutnie nie ma twarzy Szpaka.

- Ten obraz jest kwintesencją samego portretowanego. Niedosłowny, pełen symboli i ukrytych znaczeń, które po kolei należy odnajdywać i interpretować, by ujrzeć ukryty sens. Ubrany w kontrowersyjną, szokującą niektórych formę. Sprawdza samego odbiorcę, czy jest gotów z otwartym umysłem zajrzeć głębiej, podjąć interpretację czy może właśnie brać dosłownie, "ślizgać się po powierzchni" i machinalnie mieć poczucie obrazy uczuć religijnych czy swojej estetyki. Obraz jest świetny, zarówno pod kątem znaczeniowym jak i po prostu technicznym 🔥🔥🔥 Aż zazdroszczę tej artystycznej przygody, jaką było tworzenie tej pracy z Michałem w roli modela 😁

- Lubię niektóre twoje piosenki, ale skala twojego samouwielbienia jest niesmaczna. Nawet w Lol czerstwo gdy najważniejszy jest wygląd. Co gdy zaczniesz się starzec i znikać atrakcyjność młodości?

- Obraz jako obraz jest piękny. Niepotrzebne te kontrowersje z symbolami religijnymi. Naprawdę szkoda, że Michał nie ma go bez nich. Miałby piękną pamiątkę.

Ksiądz: "nie można sobie z niego robić śmiechu"

"ShowNews.pl" zapytał o wymowę powyższego dzieła księdza. Przedstawiciel Kościoła nie miał żadnych wątpliwości, że tym razem powstało coś, co jest "niepoważne i wywołuje zgorszenie".

- Istnieją tematy tabu, które nie powinny być poruszane. Jeden z moich przyjaciół powiedział, że w kabarecie nie poruszy spraw Boga czy kościoła, bo to dla niego temat tabu. Można się upodobniać do Chrystusa, stawiając sobie wymagania, czy być dobrym człowiekiem. Nie jednak stylizować się na niego w obrazach. To jednak jest Bóg, więc nie można sobie z niego robić śmiechu, to nie jest poważne. Tak jakby matka oddała za ciebie życie, a ty się z niej śmiejesz. To jest niepoważne i wywołuje zgorszenie.

