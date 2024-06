Viki Gabor pierwszy raz po ataku na drodze. Wszystko pokazała w sieci

To on zostanie nowym wokalistą Skaldów? Andrzej Zieliński typuje zięcia prezydenta Kwaśniewskiego!

Viki Gabor we wtorek 11 czerwca 2024 roku znalazła się w szpitalu. Gwiazda parę godzin wcześniej w centrum Warszawy wraz z ojcem zaliczyła poważny wypadek. Między tatą wokalistki i innym kierowcą doszło do awantury. Młoda artystka została poszkodowana w wyniku tego zdarzenia.

"Mogę przekazać, że około godz. 10 doszło do kłótni i szarpaniny w Al. Jerozolimskich. Został użyty gaz pieprzowy" - potwierdził doniesienia o zdarzeniu podinsp. Robert Szumiata, rzecznik KSP w rozmowie z WP.

Viki Gabor wraca do zdrowia

Po niebezpiecznym incydencie występy Viki Gabor stanęły pod dużym znakiem zapytania. Wszystko wskazuje jednak na to, że artystka czuje się obecnie bardzo dobrze, ponieważ zamieściła w sieci relację z występu, który odbył się w minioną sobotę. Gabor zaśpiewała w wielkopolskim Kościanie podczas święta miasta.

Gabor wydała oświadczenie po incydencie

Po awanturze na drodze, w social mediach Viki Gabor pojawiło się oficjalnie oświadczenie. To właśnie w nim opisano szczegóły zdarzenia, do którego doszło, ale także podziękowano za słowa otuchy.

"Dziś po godzinie 10:00 w Warszawie doszło do przykrego w skutkach zdarzenia. Podróż Viki Gabor i jej taty, zmierzających do studia nagraniowego została przerwana nagannym zachowaniem innego kierowcy. Viki wraz z tatą przebywają pod opieką specjalistów (...)" - można było przeczytać w sieci.

Menadżer Gabor poinformował wtedy, że wokalistka i jej tata po incydencie zostali przetransportowani do Krakowa, gdzie dochodzą do siebie w rodzinnym gronie.

"W tej chwili dochodzą do siebie w domu. Dziękują bardzo za wszelkie przejawy wsparcia, które zostały im udzielone, i proszą o odrobinę prywatności, by mogli dojść do siebie po tym, co ich spotkało" - przekazał Plejadzie menadżer.

