Co się stało z Viki Gabor? To naprawdę ona!

Viki Gabor obecna jest na polskiej scenie muzycznej już od kilku lat. To dlatego wielu odbiorcom wydaje się znacznie starsza, niż jest w rzeczywistości. 10 lipca 2024 r. Gabor skończyła zaledwie 17 lat.

Dopiero za rok będzie pełnoletnia, tymczasem już może poszczycić się statusem gwiazdy. Wszystko ze względu na to, że karierę rozpoczęła bardzo wcześnie i od samego początku z przytupem.

Zobacz także: Ewa Minge szaleje na plaży. Wygląda na swój wiek? Zobaczcie zdjęcia i oceńcie

Gabor przyszła na świat w 2007 r. Nie urodziła się w żadnym z polskich miast, a w Hamburgu. Piękna, ciemnowłosa dziewczyna ma ogromny talent, ale wybiła się także dzięki oryginalnej urodzie będącej zasługą romskich korzeni.

Viki Gabor zaczynała w TVP. To nie było tak dawno, ale bardzo się zmieniła

Nastolatka zyskała swoje pięć minut sławy, gdy pojawiła się w "The Voice Kids". Szybko stało się jasne, że show TVP otworzy jej drzwi do wielkiej kariery. I faktycznie. W 2019 r. Gabor omal wygrała program. Zajęła drugie miejsce, ale nie spoczęła na laurach. Jeszcze w tym samym roku szła jak burza w eliminacjach do Eurowizji Junior, później reprezentowała Polskę w konkursie. Wygrała go, pokonując młodych artystów z wielu europejskich państw.

Zobacz także: Maryla Rodowicz na ogromnych koturnach. Jak dała radę w nich stać?

Od tamtej pory koncertuje, pojawia się na wydarzeniach muzycznych (jak "Sylwester Marzeń z Dwójką"), a jej utwór "Superhero" stał się hitem.

Viki Gabor przeszła metamorfozę

Na przestrzeni sześciu lat Gabor szalenie się zmieniła. Ale czy można się temu dziwić? Zaczynała jako 11-latka, teraz jest niemal dorosła. Te kilka lat minęło bardzo szybko. Dziecięca gwiazda na oczach fanów wyrosła z grzywki i aparatu na zęby. Zaczęła pokazywać dużo bardziej dojrzały wizerunek.

Zobacz także: Magda Gessler pokazała zdjęcie z łóżka. WOW!

Viki Gabor w sieci

17-letnia Gabor prężnie działa na Instagramie i TikToku. Na pierwszej platformie zebrała 767 tys. obserwujących, na drugiej 474 tys. Dzień przed urodzinami opublikowała nowy wpis (znajdziecie go poniżej). W nastolatce trudno rozpoznać dziewczynkę, jaką była, gdy zaczynała przygodę z show-biznesem.

Zobacz dużo zdjęć Viki Gabor. Tak się zmieniała!

Viki Gabor nie chce zostać na stałe w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.