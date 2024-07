Maryla Rodowicz na ogromnych koturnach. Jak dała radę w nich stać?

Kacper Kuszewski usłyszał diagnozę! Choruje na to od dzieciństwa

Maryla Rodowicz karierę zaczynała w latach 60., gdy jej sportowe plany na przyszłość przekreśliła kontuzja. Śpiewanie okazało się strzałem w dziesiątkę. Utalentowana blondynka nie dość, że robiła wrażenie mocnym głosem, to jeszcze urodą. Co mogło pójść nie tak? Gdy wygrała festiwal piosenki dla studentów, zyskała rozpoznawalność. Niedługo później pojawiła się na prestiżowych festiwalach w Opolu i w Sopocie. W latach 70. śpiewała "Jadą wozy kolorowe" i kultową już dziś "Małgośkę", występowała z Czesławem Niemenem i Danielem Olbrychskim. A przecież to był dopiero początek wieloletniego pasma sukcesów.

Zobacz także: Tajemnicza śmierć Tadeusza Woźniaka. "Dziś w nocy"

Maryla Rodowicz po latach. Emerytura? Nic z tego

Teraz Rodowicz mogłaby już odpoczywać, ciesząc się emeryturą, ale gwiazda ani myśli zrezygnować z kariery. Ta w dalszym ciągu ma się doskonale. Ostatnio Maryla dała popis podczas festiwalu Earth w Uniejowie. Na scenie pokazała się, jak zawsze, z gitarą i w kolorowych, oryginalnych stylizacjach. Wyglądała świetnie! Jej stroje były barwne i podkreślały osobowość. Nie dało się od nich oderwać oczu. Szczególnie od obuwia, które miała na sobie Rodowicz.

Zobacz także: Urodziny w stylu milionera? Rozenek: "Nie stać nas"

Maryla Rodowicz w butach na koturnach. Jak dała radę w nich wystąpić?

Rodowicz uwielbia wyróżniać się na scenie. Wyjątkowe stroje są jej cechą charakterystyczną. W Uniejowie widownia mogła oglądać Marylę w dwóch wydaniach. Najpierw gwiazda pokazała się w różowym gorsecie z rękawami, do którego dobrała wzorzystą spódnicę. Kropką nad i były buty. I to jakie! Różowe koturny były szalenie wysokie. Na pewno nie chodziło się w nich łatwo. Dobrze, że gwiazda poradziła sobie z tym wyzwaniem i obyło się bez kontuzji.

"Kostium pierwszy - ekologiczny, uszyty ze starych kostiumów, ze skrawków" - napisała Rodowicz na swoim facebookowym profilu, prezentując wdzianko. Druga stylizacja bazowała na kolorach białym i niebieskim. Tu też wzrok przyciągały buty, które mogły doprowadzić do kontuzji, gdyby założyła je osoba niezaprawiona w bojach. Jak wam się podoba?

Zobacz naszą galerię: Maryla Rodowicz - kochają się we mnie nawet księża

Maryla Rodowicz przeszła operację, żeby zarobić majątek. Kwota zwala z nóg! Ujawniamy! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.