Tadeusz Woźniak zmarł nagle. "Dziś w nocy"

Informacja o śmierci Tadeusza Woźniaka bardzo zasmuciła, ale i zaskoczyła jego fanów. Artysta kilka miesięcy wcześniej skończył 77 lat. Snuł plany na przyszłość, był aktywny w mediach społecznościowych. Co jakiś czas dodawał wpisy na swoim facebookowym profilu. Ostatnio, zaledwie miesiąc przed śmiercią, żegnał przyjaciela. "Smutna to chwila, gdy dociera do nas, że nie zobaczymy się z kimś, czyja obecność wydawała się tak oczywista i niezbędna. Pogodny, dobry, przyjacielski Michał. Kiedyś dogonię Cię Michale i odszukam, bo przecież gdzieś jesteś - musisz gdzieś przecież być" - pisał Woźniak.

Tadeusz Woźniak miał wiele planów. Zmarł niespodziewanie

Woźniak mimo wieku emerytalnego nie przestawał udzielać się zawodowo. Jego niespodziewaną śmierć skomentował Marek Raduli, muzyk i kompozytor, który był związany z Budką Suflera czy Bajmem.

"Jestem poruszony odejściem Tadeusza Woźniaka. Zaledwie parę dni temu siedzieliśmy przy kawie, snując plan sfinalizowania wydawniczo ostatniego projektu pt. 'Słowa' wykonanego na gali otwarcia wystawy Biblioteki Narodowej, w którym to projekcie miałem zaszczyt uczestniczyć obok wielu wybitnych artystów" - napisał w mediach społecznościowych była gitarzysta Budki Suflera.

Raduli wspomniał o niezwykłym podarunku. "Otrzymany po koncercie pamiątkowy zegarek z wygrawerowanym wpisem od jednego z najwspanialszych zegarmistrzów, jakim był Tadeusz Woźniak, dziś nabiera dodatkowo szczególnego znaczenia. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich" - dodał w sieci.

Kiedy zmarł Tadeusz Woźniak?

Kilka godzin po tym, jak do mediów dotarła informacja o śmierci Tadeusza Woźniaka, na jego profilu na Facebooku pojawiło się czarno-białe zdjęcie i krótka informacja. "Ze smutkiem i niewypowiedzianym bólem zawiadamiamy, że dziś w nocy niespodziewanie odszedł Tadeusz Woźniak". Nie podano żadnych szczegółów, nie wiadomo jeszcze kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb artysty.

Tadeusz Woźniak nie żyje. Komentarze fanów łamią serce

Ostatni wpis, który w mediach społecznościowych Woźniaka opublikowano już po jego śmierci, wywołał lawinę komentarzy. "Odszedł Człowiek Legenda! Moja inspiracja do kochania muzyki i pięknych tekstów. Spoczywaj w pokoju Zegarmistrzu Światła!", "Piękny Człowiek. Jego Zegarmistrz zatrzymał zegar", "Ogromny żal", "Smutek wielki i strata, z którą nie da się pogodzić" - piszą wielbiciele artysty.

