Tajemnicza śmierć Tadeusza Woźniaka. Jeszcze kilka dni temu snuł z kolegą plan

Tadeusz Woźniak niedawno żegnał innego muzyka

Tadeusz Woźniak był aktywny niemal do końca życia. Do tej pory nie podano, jaka była przyczyna śmierci legendarnego twórcy i wykonawcy przeboju "Zegarmistrz światła". Wiadomo natomiast, że Tadeusz Woźniak jeszcze niedawno koncertował i spotkał się z pisarzem Grzegorzem Kalinowskim. Miesiąc temu z kolei żegnał innego znakomitego muzyka - Michała Hochmana. - Kiedyś dogonię Cię Michale i odszukam, bo przecież gdzieś jesteś - musisz gdzieś przecież być. Póki co - żal - pisał na Facebooku Tadeusz Woźniak. Nikt nie spodziewał się tego, że nastąpi to tak szybko. Legendarny muzyk miał jeszcze tyle planów. Marek Raduli, znany kompozytor, związany niegdyś z Budką Suflera, Bajmem czy TSA, tuż po śmierci Tadeusza Woźniaka zdradził, o czym z nim rozmawiał zaledwie kilka dni temu.

Tadeusz Woźniak kilka dni przed śmiercią spotkał się z Markiem Radulim. Snuli plan

Marek Raduli ostatnio blisko współpracował z twórcą "Zegarmistrza światła". - Jestem poruszony odejściem Tadeusza Woźniaka. Zaledwie parę dni temu siedzieliśmy przy kawie, snując plan sfinalizowania wydawniczo ostatniego projektu pt. "Słowa" wykonanego na gali otwarcia wystawy Biblioteki Narodowej , w którym to projekcie miałem zaszczyt uczestniczyć obok wielu wybitnych artystów - napisał w mediach społecznościowych były gitarzysta Budki Suflera, który po niezwykłym występie dostał prezent. Ten po śmierci Tadeusza Woźniaka stał się szczególny. - Otrzymany po koncercie pamiątkowy zegarek z wygrawerowanym wpisem od jednego z najwspanialszych zegarmistrzów, jakim był Tadeusz Woźniak, dziś nabiera dodatkowo szczególnego znaczenia. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich - dodał Marek Raduli.

Informację o tym, że Tadeusz Woźniak nie żyje, podaliśmy w poniedziałek, 8 lipca, w godzinach przedpołudniowych. Legendarny artysta aktywny muzycznie był od 1966 roku. Debiutował w zespole "Dzikusy" podczas I Radiowej Giełdy Piosenki. Używał wówczas pseudonimu "Daniel Dan".

