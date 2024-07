Tadeusz Woźniak pożegnał przyjaciela. Miesiąc później zmarł

Kolega pisarz wyjawił, co Tadeusz Woźniak powiedział mu przed śmiercią! To bardzo ważne

Historia hitu Tadeusza Woźniaka. To gotowy scenariusz na film

"Nagroda doprowadziła do wściekłości"

Szczera do bólu

Tadeusz Woźniak odszedł niespodziewanie. Jeszcze w zeszłym miesiącu aktywnie udzielał się w sieci. 11 czerwca załączył zdjęcie przyjaciela Michała Hochmana, który zmarł dzień wcześniej. "Smutna to chwila, gdy dociera do nas, że nie zobaczymy się z kimś, czyja obecność wydawała się tak oczywista i niezbędna. Pogodny, dobry, przyjacielski Michał. Kiedyś dogonię Cię Michale i odszukam, bo przecież gdzieś jesteś - musisz gdzieś przecież być. Póki co - żal! Kochana Larissko - mocno Cię przytulam" - pisał Woźniak.

Niespełna miesiąc później, 8 lipca, media obiegła informacja o śmierci piosenkarza. Jego fani początkowo nie dowierzali. Pod czerwcowym wpisem muzyka pojawiły się komentarze. "Dziś Tadziu dogoniłeś" - podsumowała smutne wieści jedna z internautek.

Zmarł Tadeusz Woźniak. Co się stało?

Informację o odejściu artysty na swojej stronie internetowej jako pierwsza podała Biblioteka Narodowa, z którą artysta był mocno związany. "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Woźniaka, wybitnego kompozytora i pieśniarza, przyjaciela Biblioteki Narodowej" - czytamy. Niestety, nie znamy jeszcze szczegółów. Nie podano ich w krótkim komunikacie.

Dowiedz się więcej: Tadeusz Woźniak nie żyje. Zmarł w wieku 77 lat

Na instagramowym i facebookowym profilu instytucji pojawił się natomiast wpis upamiętniający Woźniaka i popularną piosenkę, z którą był kojarzony - "Zegarmistrz światła".

"'Zegarmistrz światła' - Tadeusz Woźniak. Jeden z najbardziej znanych utworów polskiej piosenki XX wieku. Tekst napisał Bogdan Chorążuk, poeta, malarz i grafik. Tadeusz Woźniak skomponował muzykę. Muzyk zaprezentował utwór wspólnie z zespołem Alibabki na festiwalu piosenki w Opolu w 1972 roku, gdzie zdobył jedną z nagród. Prezentowany eksponat to czystopis partytury utworu na głos z akompaniamentem gitary. Tekst wpisany pod odpowiednimi nutami melodii piosenki. Rękopis należy do Archiwum Tadeusza Woźniaka, przekazanego przez artystę Bibliotece Narodowej w 2021 roku" - poinformowała Biblioteka Narodowa.

Tadeusz Woźniak nie żyje. Ile miał lat?

Woźniak urodził się w 1947 roku. W marcu skończył 77 lat, odszedł cztery miesiące po swoich urodzinach. Prywatnie był mężem Jolanty Majchrzak-Woźniak. Wspólnie wychowywali syna Filipa. Artysta był ojcem jeszcze dwóch synów i ojczymem syna żony.

Zobacz także: Pilne! Jerzy Antczak trafił do szpitala! Ostra walka o życie na OiOM-e!

Zobacz naszą galerię: Zmarł Tadeusz Woźniak. Odszedł wielki artysta

Ceniona makijażystka nie żyje. Kobieta wyznała bliskim, że się boi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.