Magda Gessler teraz i 23 lata temu. Widać różnicę?

Magda Gessler właśnie skończyła 71 lat! Po ulubionej restauratorce Polaków absolutnie nie widać wieku. Nie wierzycie? Zobaczcie na zdjęcia Gessler sprzed 20 lat. Gwiazda telewizji prezentowała się wówczas niemal tak jak obecnie. To wtedy przeszła spektakularną metamorfozę i kasztanowe loki, przez które wyglądała zupełnie inaczej niż dziś, przefarbowała na blond. Efekt tak jej się spodobał, że jasnym włosom wierna jest do teraz, a złote kędziory to jej znak rozpoznawczy.