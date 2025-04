Nasi przodkowie w ten sposób przyciągali do siebie szczęście. Zrób to w Wielką Sobotę, a Anioł Stróż ześle Ci wszystkie radości i pomyślności świata. Czekać Cię będzie niewyobrażalne szczęście

Zrób to dokładnie 13 kwietnia. Przyciągniesz do siebie szczęście wielkości Wenus i popraiwsz swoje życie. Rytuał na pomyślność na Niedzielę Palmową

W dawnych czasach przesądy i rytuały miały ogromne znaczenie. Ludzie wierzyli, że wykonywane przez nich czynności mogą ułaskawić lub rozzłościć złe duchy. Dużą wagę przywiązywano do natury i szanowano jej dary. Wierzono, że obfitość i szczęście domostwa bierze się z życiodajnych plonów z ziemi. Cześć wielkanocnych rytuałów ma powiązania z chrześcijaństwem. W Wielki Piątek nie powinno robić się prania. W inny przypadku brudy mogą towarzyszyć nam przez cały rok, aż do kolejnej Wielkanocy. W niektórych rejonach Polski w Wielki Piątek kobiety wstrzymywały się z czesaniem włosów. W przeciwnym razie kury miała grzebać w ogrodach. Niektórzy wierzyli także, że czesanie włosów w ten dzień może skończyć się bólem głowy.

Nie wszystkie przesądy skupiały się na zakazywaniu wybranych czynności. Wielkanoc to dobry czas na wiosenne rytuały na szczęście oraz obfitość. Skupiają się one przede wszystkim na wybłaganiu matki matury o bogate plony. Jednym z takich rytuałów jest góralski przesąd na pieniądze oraz szczęście w domu. Możesz go wykonać w dowolny dzień, ale Górale wierzyli, że największą moc i szanse powodzenia ma on właśnie w Wielką Sobotę. Potrzebujesz poświęconej huby brzozowej, którą trzymaj w lewej dłoni. Połóż prawą dłoń na hubie i szeptem wypowiedz swoją intencję. Zapal hubę, gdy zacznie się tlić obejdź z nią całe domostwo. Cały czas myśl o swojej intencji. Po obejściu domy zgaś hubę i odłóż ją w bezpieczne miejsce. Poświęcona huba ma ogromną moc, przechowuj ją w domu aż do kolejnej Wielkanocy. W ten sposób zapewnisz sobie bogactwo i dostatek.