Tego lepiej nie robić w maju. Ludowe wierzenia ostrzegają przed pechem

Maj, choć zwiastuje nadejście lata, obarczony jest wieloma przesądami.

Ludowe tradycje ostrzegają przed podejmowaniem określonych kroków w tym czasie.

Dowiedz się, z jakich działań lepiej zrezygnować w maju, aby nie narażać się na wielomiesięczne kłopoty.

Majowe przesądy i wierzenia. Czego unikać?

Od stuleci maj postrzegany jest jako moment istotnych zmian – to czas ożywienia przyrody oraz snucia nowych życiowych planów. W rozmaitych ludowych tradycjach przypisywano mu jednak specyficzną energię, co zaowocowało powstaniem licznych przesądów. Chociaż brakuje im naukowego uzasadnienia, to już w dawnych czasach przestrzegano przed ich bagatelizowaniem, by nie sprowadzić na siebie nieszczęścia na nadchodzące miesiące.

Tych decyzji unikaj w maju, jeśli nie chcesz pecha

Popularne ludowe przekonania sugerują, aby w maju powstrzymać się od podejmowania pochopnych decyzji, szczególnie w sprawach finansowych oraz osobistych. Wierzono, że działania zainicjowane w tym czasie bez właściwego przemyślenia mogą skutkować licznymi komplikacjami. Z tego względu zalecano ostrożność i unikanie impulsywnych kroków. Co więcej, maj od dawna uważany jest za wyjątkowo pechowy termin na zawieranie związku małżeńskiego. Zgodnie z tradycją, majowy ślub miał być zapowiedzią szybkiego rozwodu. Przestrzega się również przed startowaniem z nowymi projektami, dlatego odradza się zmianę miejsca zamieszkania czy zatrudnienia.

Dawne wierzenia kładły też nacisk na relacje międzyludzkie – maj uznawano za zły moment na spory i kończenie znajomości. Panowało przekonanie, że konflikty wszczęte w tym miesiącu będą trwać bardzo długo, generując niepotrzebne napięcia. Zwracano także uwagę na codzienne obowiązki. Radzono, by nie ignorować zadań i nie zwlekać z istotnymi sprawami, ponieważ maj ma sprzyjać pogłębianiu negatywnych nawyków. Zignorowane problemy mogą rzekomo uderzyć w nas z większą siłą w niedalekiej przyszłości.

Choć współcześnie do tego typu wierzeń podchodzi się z dystansem, niektórzy mogą mocniej przemyśleć swoje decyzje przed podjęciem radykalnych kroków.

11