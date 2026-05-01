Tego lepiej nie robić w maju. Ludowe wierzenia ostrzegają przed pechem

KLJU
2026-05-01 4:50

Maj, pełen kwitnących kasztanów i budzącej się natury, to z reguły czas beztroski, radości i oczekiwania na lato. Okazuje się jednak, że z tym miesiącem wiążą się pewne przesądy. Istnieją czynności, których w maju lepiej unikać, aby nie sprowadzić na siebie długotrwałych problemów.

i

Majowe przesądy i wierzenia. Czego unikać?

Od stuleci maj postrzegany jest jako moment istotnych zmian – to czas ożywienia przyrody oraz snucia nowych życiowych planów. W rozmaitych ludowych tradycjach przypisywano mu jednak specyficzną energię, co zaowocowało powstaniem licznych przesądów. Chociaż brakuje im naukowego uzasadnienia, to już w dawnych czasach przestrzegano przed ich bagatelizowaniem, by nie sprowadzić na siebie nieszczęścia na nadchodzące miesiące.

Zobacz także: Osoby spod tego znaku zodiaku to chodząca szlachetność. Sprawdź, czy to ty

Przesądny Piasek o horoskopach, marzeniach i numerologii

Tych decyzji unikaj w maju, jeśli nie chcesz pecha

Popularne ludowe przekonania sugerują, aby w maju powstrzymać się od podejmowania pochopnych decyzji, szczególnie w sprawach finansowych oraz osobistych. Wierzono, że działania zainicjowane w tym czasie bez właściwego przemyślenia mogą skutkować licznymi komplikacjami. Z tego względu zalecano ostrożność i unikanie impulsywnych kroków. Co więcej, maj od dawna uważany jest za wyjątkowo pechowy termin na zawieranie związku małżeńskiego. Zgodnie z tradycją, majowy ślub miał być zapowiedzią szybkiego rozwodu. Przestrzega się również przed startowaniem z nowymi projektami, dlatego odradza się zmianę miejsca zamieszkania czy zatrudnienia.

Dawne wierzenia kładły też nacisk na relacje międzyludzkie – maj uznawano za zły moment na spory i kończenie znajomości. Panowało przekonanie, że konflikty wszczęte w tym miesiącu będą trwać bardzo długo, generując niepotrzebne napięcia. Zwracano także uwagę na codzienne obowiązki. Radzono, by nie ignorować zadań i nie zwlekać z istotnymi sprawami, ponieważ maj ma sprzyjać pogłębianiu negatywnych nawyków. Zignorowane problemy mogą rzekomo uderzyć w nas z większą siłą w niedalekiej przyszłości.

Choć współcześnie do tego typu wierzeń podchodzi się z dystansem, niektórzy mogą mocniej przemyśleć swoje decyzje przed podjęciem radykalnych kroków.

Nie musisz lecieć do Japonii, żeby zobaczyć kwitnące wiśnie. Te piękne drzewa zdobią też warszawską ulicę - i właśnie zakwitły!
