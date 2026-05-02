Biedroń i Śmiszek porwani przez Rosalíę. „Totalny kosmos” w Berlinie

Weronika Fakhriddinova
2026-05-02 16:36

Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek pokazali się z zupełnie innej strony. Politycy Lewicy wybrali się do Berlina na koncert Rosalíi i jak sami przyznają, dali się porwać emocjom. Ich relacja mówi wszystko.

Biedroń i Śmiszek na koncercie Rosalie w Berlinie
  • Polscy politycy Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek wybrali się do Berlina na koncert hiszpańskiej gwiazdy Rosalíi.
  • Politycy dali się porwać niesamowitej energii artystki, a Biedroń określił wydarzenie jako "totalny kosmos".
  • Jak widać na zdjęciach obaj dobrze się bawili. 

Berlin porwany przez hiszpańską gwiazdę

Berlin stał się jednym z przystanków głośnej trasy koncertowej „LUX TOUR 2026” hiszpańskiej gwiazdy Rosalíi. Artystka wystąpiła 1 maja w Uber Arena, przyciągając tłumy fanów z całej Europy. Wśród nich znaleźli się także polscy politycy, co nie umknęło uwadze mediów.

Na koncercie pojawili się Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek, którzy nie ukrywali zachwytu nad widowiskiem. Ich obecność szybko wzbudziła zainteresowanie – rzadko bowiem można zobaczyć polityków w tak swobodnej, prywatnej odsłonie.

„To był totalny kosmos!”

W rozmowie z „Super Expressem” Robert Biedroń nie krył emocji po występie artystki. Jego słowa pokazują, jak bardzo politycy dali się ponieść muzyce i atmosferze.

„Wspólnie z Krzysztofem daliśmy się porwać niesamowitej energii Rosalíi w Berlinie, to był totalny kosmos! Ta dziewczyna to prawdziwy wulkan wolności i nowoczesności, czyli wszystkiego, co w Europie kochamy najbardziej. Berlin po raz kolejny pokazał nam, jak pięknie jest celebrować różnorodność. Wracamy naładowani pozytywną energią i gotowi do dalszej walki o sprawy ważne!” — powiedział Biedroń.

Ta wypowiedź zaskoczyła wielu, ale jednocześnie pokazała, że dla polityków muzyka i kultura mogą być czymś więcej niż tylko rozrywką, także inspiracją do działania.

Rosalía - fenomen, który podbija europę

Koncert w Berlinie był częścią dużej europejskiej trasy Rosalíi, promującej album „LUX”. Artystka od lat uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesnej sceny muzycznej, łącząc flamenco, pop i elektronikę w charakterystycznym stylu. Jej występy to nie tylko muzyka, ale i spektakl wizualny, który przyciąga uwagę fanów na całym świecie.

Jej występy przyciągają nie tylko fanów muzyki, ale także osoby ze świata kultury i polityki. Nic więc dziwnego, że również polscy politycy postanowili zobaczyć to widowisko na żywo.

Polityka kontra życie prywatne

Wyjazd do Berlina pokazał, że nawet w napiętym świecie polityki jest miejsce na chwilę oddechu. Biedroń i Śmiszek postawili na muzykę, emocje i energię tłumu. Jak widać, wrócili z tego koncertu nie tylko z wrażeniami, ale i z nową dawką motywacji. Czy zobaczymy więcej polityków na podobnych wydarzeniach? Czas pokaże.

